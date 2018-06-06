Столетие музейной жизни отмечает павловская загородная резиденция

06 июня, среда, 10:59

В этом году императорские дворцы в пригородах Петербурга отмечают вековой юбилей музейной деятельности. После революции 1917 года бывшие царские загородные резиденции стали общедоступными. Мы побывали в одной из них, в Государственном музее-заповеднике «Павловск».

Эти сто лет можно по праву назвать веком реставрации. Ведь после войны почти все бывшие царские загородные резиденции были разрушены. Вот так, выглядел Павловский дворец, после того как его покинули немцы. На его восстановление понадобились десятки лет, а в парке до сих пор ведутся работы. Памятник "Любезным родителям", например, был отреставрирован только в прошлом году. По оригинальным чертежам воссоздали ступени, колонны, кровлю и многие элементы скульптуры. Не обошлось и без интересных находок.

Дворцово-парковый ансамбль Павловска – это памятник культурного наследия, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Ежегодно его посещают около миллиона туристов.

Это не просто один из знаменитых пригородов северной столицы, а пример сохранения традиций, безупречного вкуса и дворцовых секретов.

Ирина Товкалева. Максим Беляев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.