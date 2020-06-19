Рекордные сутки по количеству выздоровевших в Петербурге. Медиков поздравят концертами во дворах больниц. Эвакуированные на время эпидемии дети и взрослые из ПНИ обретут дом

18 июня, четверг, 12:04

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. Но сейчас в центре внимания эпидемия коронавирусной инфекции и предпринимаемые меры борьбы с ней.

Минувшие сутки стали рекордными, за все время пандемии, по количеству выздоровевших в Петербурге. Их почти в три раза больше, чем выявленных больных. Между тем, по данным оперативного штаба, под наблюдением медиков остается чуть больше двух тысяч семисот заболевших. Четверть из которых - на самоизоляции. Накануне, в ходе рабочей поездке по Центральному району Губернатор отметил, что основным фактором при определении темпов снятия "коронавирусных" ограничений будет дисциплинированность горожан. По его словам, только соблюдение стандартов безопасности поможет дальше снимать ограничения.

Спасибо за здоровье! С таким называнием в Ленинградской области устроили флешмоб и праздник, приуроченные ко Дню медика. Чтобы не нарушать санитарных ограничений, концерты будут проходить во дворах стационаров, где лечатся больные с COVID-19. А присоединиться к чевствованию медработников, которые ежедневно спасают жизни людей, может любой желающий, не выходя из дома. Опубликуйте поздравление в социальных сетях с хэштегом #Спасибо за здоровье!

Накануне в Горном университете состоялась церемония открытия форума "Актуальные проблемы недропользования". В нынешнем году в 11 секционных заседаниях будут участвовать более двух тысяч докладчиков и экспертов из сорока шести стран мира. И все в онлайне. Форум проходит в режиме видеоконференции. По большей части, это - конкурс. Студенты и молодые ученые из вузов горно-геологического, нефтегазового, энергетического и металлургического профилей представляют свои проекты по самым актуальным мировым проблемам. Онлайн формат конкурса отмечают организаторы, даже более чем справедливее. Оценивать конкурсантов будут мировые эксперты, которые по разным причинам раньше в таком количестве присутствовать не могли. Тем более что победитель получит место в аспирантуре Горного университета.

У этих ребят уже совсем скоро будет своя собственная квартира и им уже точно не придется возвращаться в психо-неврологический интернат. В начале апреля фонд "Перспективы" на время пандемии эвакуировал детей и взрослых с тяжелой инвалидностью из интернатов, чтобы снизить риск их заболевания. В домашней обстановке под присмотром волонтеров они оказались не просто в безопасности, но и смогли почувствовать домашний уют. Для приобретения квартиры фонд объявил сбор средств. Основную сумму выделил коммерческий банк.

Но теперь нужны деньги, чтобы обустроить и оборудовать квартиру. Поэтому сбор средств на реализацию проекта "Дом навсегда" продолжается.

Игорь Цыжонов, Антон Голубев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.