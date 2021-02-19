Реконструкция как образ жизни и погружение в разные исторические эпохи

18 февраля, четверг, 09:36

Массовое движение исторической реконструкции (как хобби) началось в 90-х годах, что-то вроде «кружков по интересам». Сейчас живую историю, пожалуй, язык не повернётся назвать хобби. Это целая наука. Где не существует мелочей, важно абсолютно всё – от костюма и оружия до приготовления еды по старинным рецептам.

Реконструкция в России за последние годы стала социально значимым способом репрезентации прошлого. Движение прошло долгий путь и сейчас Россия лидирует в мире по масштабам, качеству и количеству исторических фестивалей. Станислав Стрельцов живой историей увлекся еще пятнадцать лет назад. Сейчас возглавляет петербургское отделение всероссийского движения Росрекон. Эта организация объединяет все реконструкторские клубы страны.



Станислав Стрельцов, председатель Общероссийского общественного движения "Росрекон" в Санкт-Петербурге: "Начинали только со Средневековья, сейчас уже Первая мировая, ВОВ, Гражданская, 17 век. Ребята тогда собрались из разных вузов, мы со всеми общаемся, а почему бы не сделать объединение? Тут уже москвичи подключились. А давайте делать Всероссийское. Так оно и началось. Не знаю, к чему это приведет. Всемирную организацию вряд ли получится создать, да и нет такой цели. А Всероссийскую, надеюсь, разовьем".



Изучать историю можно по-разному: ходить в музеи, читать воспоминания очевидцев, смотреть хроники. Но полностью проникнуться историей и переживаниями простых людей, участвовавших в событиях, поможет реконструкция. Так на собственном опыте можно понять, почему сражения не всегда проходят по плану, сложно ли проехать на коне в доспехах и каково это, построить средневековую ладью и отправиться на ней в поход. Морская дружина "Рус" существует в Петербурге уже 10 лет. Недавно была спущена на воду новая ладья "Кауп". Если быть абсолютно точными – новый дракар. "Кауп" стал пятым историческим судном, которое построено дружиной. Однако в Петербурге дракар не задержался – его отправили в Калининградскую область, в деревню викингов.



Сергей Кашин, руководитель морской дружины "Рус": "Очень часто бывает так, что говорят, что флот начался с Петра. Забывая совершенно о больших походах, на достаточно большом количестве судов, в ту же самую Византию, торговые пути были через Россию проложены из варяг в греки. Мы занимаемся именно этой историей".



Два года назад Артем Шабанов принял участие в уникальной исторической реконструкции. Его отряд прошел там, где русская армия двести двадцать лет назад. Осуществив "переход Суворова через Альпы". Двести километров за две недели по местам русской боевой славы. Максимальная высота ждала на перевале Паникс, две тысячи четыреста семь метров. Постоянные подъемы-спуски. По камням, через горные ручьи. В полной амуниции того времени.



Артем Шабанов, руководитель клуба историко-сценического фехтования "Силуэт": "А так да, шли, и даже у нас было два сражения. Одно было тренировочное, прям так с марша встретили отряд французов. Понятно, что это было заготовлено, это друзья, но тем не менее внутри коллектива это было очень интересная игра. И потом это было большое сражение в долине, когда на нас вышел французский отряд порядка 35 человек".



Именно во время таких походов и приходит понимание того, что кроется за несколькими сухими строками из военных дневников очевидцев тех событий. Вообще, воссоздание исторических событий и известных сражений – это лишь один из аспектов реконструкции. Память о славных деяниях предков. Еще один аспект – это воссоздание предметов, омуниции и технологий разных эпох.



Александр Верхоторов, участник Росрекона: "Я реконструирую Казачество 17 века. Казаки находились не только на Днепрре, на Дону и в Сибири. Они были по всем границам Московского государства. Принимали участие практически во всех сражениях. Образ полностью аутентичен. В данный момент я сейчас больше похож на стрельца. Но это нормально. Казаки одевались, что было, что нашли, то и одели".



Возраст в исторической реконструкции не самый важный критерий. А точнее, не критерий вообще. Несмотря на занятость, участники клубов (среди которых есть и студенты, и менеджеры) всегда приходят в мастерские, где погружаются в любимое дело. Некоторые занимаются воссозданием предметов утвари, кто-то оружейным делом, другие шьют костюмы.



Никита Бортко, председатель военно-патриотического клуба Фармацевтического Университета: "Изучасть имена из учебников - какое-то скучное занятие. Ты это все видишь, трогаешь, это завлекает во весь процесс. Этим меня реконструкция и привлекает".



Благодаря усилиям реконструкторов прошлое оживает на глазах и становится осязаемым. Одно дело, прочесть о чем-то в учебнике истории. И совсем другое - самому погрузиться в ту давнюю эпоху, даже для начала в качестве зрителя.



Игорь Цыжонов, Антон Голубев, Катерина Горбачева и Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.