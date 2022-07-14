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12 июля, вторник, 14:13

"За Россию и российское благочестие". В Петербурге прошел фестиваль, посвященный победе в Полтавской битве

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На поле боя хорошо вооруженное укрепление наполеоновской армии. Они встречают наших - это один из реконструированных боев в рамках фестиваля, "За Россию и российское благочестие".

Столкновение двух полков легкой пехоты: "6-й егерский полк" против "15-ого легкого полка" французской армии. Фабула  реконструкции подразумевала  ожесточённый бой  с потерями с двух сторон,  но победа,  как в 1812-ом осталась за Россией.

Подробно об этом масштабном мероприятии в нашем репортаже.

Абас Али-заде, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Ангелина Веденская. Первый канал. Петербург. 

 
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