Реформирование домов престарелых и пансионатов для пожилых в Петербурге

21 апреля, среда, 10:56

Реформирование домов престарелых в Петербурге.

Это не база отдыха и даже не гостиница. Хотя очень похоже. Это пансионат для постоянного проживания людей почтенного возраста. Проект реализован на частные средства. И в последнее время - это тренд социального предпринимательства. Дома для престарелых совершенно нового формата - подробнее в сюжете.



Через девять лет Россия должна войти в клуб стран 80+. И речь идет не просто о том, что люди должны жить долго, речь об активном долгожительстве. Задолго до принятого на уровне государства решения, в Петербурге началось переосмысление действий, которые обеспечили бы комплексную помощь пожилым петербуржцам. Для города, в котором почти четвертая часть населения перешагнула 60-летний рубеж – это амбициозная цель.



Александр Ржаненков, Председатель комитета по социальной политике: "Государство обоснованно, постоянно выделяет средства и строит новые объекты медицины, образования, детские сады, школы, поликлиники и это понимаем. но у нас на сегодняшний день. это моя точка зрения, проседает ситуация с оказанием помощи лицам пожилого возраста".



Учитывая демографическую динамику, цифра нуждающихся в уходе в ближайшие годы будет расти, особенно за счет старшей группы населения. В последние годы эта проблема решалась за счет привлечения негосударственных провайдеров: бизнес, НКО, местные сообщества брали на себя часть услуг по уходу. Этот тренд сохранится и дальше. Тем более что это субсидируется государством.



Александр Ржаненков, председатель комитета по социальной политике: "Затраты, которые город несет для развития именно негосударственного сектора - более 2 млрд 100 млн в текущем году, сумма предусмотрена на возмещение затрат. У нас есть предложения на еще дополнительные услуги от коммерческих и некоммерческих организаций, готовых предоставлять такую возможность".



Современный частный пансионат "Дом дружбы" в Рощино для людей преклонного возраста напоминает загородный отель с той лишь разницей, что за подопечными круглосуточно присматривают опытные сиделки, а интерьер и оборудование соответствуют потребностям пожилых.

Здесь готовы к оказанию полного объема услуг засчет социального страхования и ждут наплыва пожилых посетителей.

В таких пансионатах постояльцы могут свободно общаться с ровесниками, и это тоже очень важно: люди, вынужденные жить дома в четырех стенах, нередко страдают от социальной изоляции.



Николай Миклухо-Маклай, Постоялец пансионата: "Веду растительный образ жизни. Что это такое? Значит, ем, сплю, гуляю..."



Николай Андреевич Миклуахо-Маклай, безусловно, шутит. Вниманием в этом пансионате он не обделен. Кстати, он родственник знаменитого путешественника. В большинстве частных пансионатов для престарелых заботятся не только о физическом здоровье, но и об эмоциональном состоянии постояльцев: здесь устраивают развлекательные мероприятия, организовывают экскурсии и мастер-классы, во многих пансионатах есть штатный психолог. Так что зачастую пожилые в пансионатах живут более полноценной жизнью, чем дома.



Анна Сынчикова, Директор частного пансионата для пожилых: "У нас есть, конечно, при этом и распорядок дня, чтобы всем было удобно. Есть занятия с реабилитологом. Потому что многие наши клиенты после инсультов, инфарктов. И им требуются реабилитационные занятия. Поэтому график он индивидуально подстраивается под индивидуальные потребности каждого человека".

В Петербурге чуть больше одного процента социальных услуг оказывается негосударственными учреждениями в стационарных условиях, в то время как, например, во Франции – 50%, в Германии – более 90% коек в домах престарелых принадлежат бизнесу и НКО. Зачем расходовать государственные средства на строительство новых? Во всем мире этим занимается частный бизнес либо на условиях соплатежей за оказание медико-социальных услуг, либо за государственный счет. По такому же пути развития пошли и в Петербурге.



Анна Сынчикова, Директор частного пансионата для пожилых ("Дружба"): "Мы построили все эти здания с учетом всех современных требований, которые не всегда обязательные, но в будущем, думаю, они будут обязательными. И мы учли все, что необходимо. Вплоть до опыта зарубежных коллег. И мы строили, чтобы дальше не было каких-либо проблем и работать с удовольствием".



Для частных пансионатов последний год в условиях пандемии тоже оказался не простым. Пожилых людей изолировали и даже минимизировали очное общение с родственниками. Оставили онлайн-формат.



Леонид Колтон, Директор частного пансионата для пожилых ("Курортный"): "Мы старались минимизировать влияние пандемии. Установили карантин, вахтовый метод, взаимодействовали с Комитетом по соцполитике, Роспотребнадзором, все позади. я надеюсь, что все позади".



С учетом статистики по старению, можно говорить, что государство в одиночку с ситуацией не справляется. Потребность в специальном уходе за пожилыми растет, а если добавить экономическую составляющую по стране в целом, то пока можно уверенно сказать, что только частный бизнес способен решить эту проблему.



Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Екатерина Горбачева и Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.



