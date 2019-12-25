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25 декабря, среда, 11:16

Сопровождаемое проживание как лучший подарок для людей с ментальными особенностями

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С 2020 года в России больше не будут строиться новые ПНИ, пообещал министр труда и соцзащиты, а у некоммерческих организаций давно готовы альтернативные решения – например, вот этот дом сопровождаемого проживания уже второй, недавно открылся в Петербурге.

Переезд в новый дом сопровождаемого проживания на Охте  для Ани лучший подарок ко Дню рождения. У нее впервые своя комната с удобствами, кухня, где она с социальным работником и соседями будет готовить, что захочет.

В трехэтажном доме, построенном благотворительно крупной строительной компанией  и переданном организации "ГАООРДИ" живет 19 людей с инвалидностью и у каждого – отдельная комната, что невозможно в психоневрологических интернатах. 

 

Это уже второй дом сопровождаемого проживания в Петербурге, третий начнет возводиться в январе. А вот дом в деревне Раздолье, построенный 4 года назад организацией "Перспективы" на средства благотворителей – уже стал по-настоящему инклюзивным проектом                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
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