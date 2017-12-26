Новое счастье или рецепты новогоднего настроения

26 декабря, вторник, 12:35

Я сейчас пишу новогоднее письмо, но не Деду Морозу, а самой себе. К встрече года земляной собаки важно не только подобрать платье подходящего цвета и сделать генеральную уборку в квартире, но и навести порядок в своем внутреннем мире.

Наряд золотого цвета или любых охристых оттенков, не сковывающий движений - то, что наверняка понравится земляной собаке. С новогодним платьем имиджмейкер Лилиана Модильяни уже определилась, а опыт психолога помог ей составить план ежегодного ритуала: как, накануне Нового года, освобождать в своей жизни место для нового счастья.