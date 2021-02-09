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09 февраля, вторник, 10:58

Как справиться с зависимостями и двигаться по своему настоящему пути

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Зависимости и детские травмы - оказывается в этом есть прямая связь. Как найти свой путь и возродиться к здоровой жизни?

Просто быть мамой четырех  детей для нее оказалось недостаточно,  и она решила взять на себя ответственность еще и за целый реабилитационный центр  для людей (в том числе самых юных)  с зависимостями, которые здесь, в деревне Дранишники, учатся быть счастливыми. Весна среди зимы - расскажем обо всем подробнее.                                                                            

Елена и  Александр Бойко, руководители реабилитационного центра "Весна": "Моя семья была дисфункциональной, папа пил и были драки, в результате очень некомфортного состояния, я ушла из дома в 14 лет. В 15 родила ребенка – первую дочку свою,  и очень этому рада, мне кажется, меня это спасло. Радость и материнство меня спасли: кто были тогда моими друзьями, все уже умерли – употреблял наркотики".                                                                                                                                                                               

Хотя в 15 лет Елена Бойко совсем не готова была быть матерью, зато к 33-ем  адаптировалась к роли бабушки и получила образование психолога. У них с мужем Сашей на двоих один внук и 5 дочерей, одна еще  не родилась. Психотерапия помогла и Лене и мужу проработать собственные травмы,  и впоследствии  создать реабилитационный центр "Весна" для людей с зависимостями. Здесь же, по соседству,  они с детьми поселились сами.                                                                                                                  

Александр Бойко, руководитель реабилитационного центра: "Я пришел к этому через свой опыт,  больше 5 лет назад был на реабилитации.  И там понял,что хочу этим заниматься:  люблю помогать, есть желание и чувствую силу в себе. Здесь почти  как такая семья,  можем выйти утром вместе позавтракать,  посмотреть кино".                                                                                                 

Этот домик в деревне когда-то был гостиницей, теперь здесь единственный центр реабилитации, где людям  посредством метода психоанализа помогают не только избавиться от зависимостей, но и научиться строить отношения с родителями, партнером, будущими детьми. Весь день расписан: 8:30 - подъем, завтрак, медитация (или молитва), занятия в группе, где ребята говорят о своих чувствах.                                                                                                                                       

"Из детства я помню, что стояла бутылка пива рядом с отцом, и больше ничего не помню. Так как он зависимый,  у меня это в генах, я стал наркоманом,  алкоголиком,  и я вот сейчас лечусь".

Несколько лет назад Анастасия, юрист по профессии, пришла в реабилитационный центр "Весна" - спасаться от зависимости. Только здесь осознала детские травмы, научилась проживать свои чувства и помогать другим. Теперь учится на психолога и работает в центре сама.                          

Анастасия, сотрудница реабилитационного центра, консультант по химической зависимости: "Я порекомендую больше внимания уделять детям, не учебе, кружкам, секциям, а именно чувствам ребенка, спрашивать, как он.  Когда он рассказывает что-то про ссоры с одноклассниками, нам кажется, что это не важно. Как раз для ребенка это  очень важно, просто слышать его".                                                                                                                                                                                         

На первом этапе реабилитации пациенты  возвращаются в детство, чтобы прожить все непрожитые эмоции и  боль.  Проявляется и агрессия, и депрессия, и обиды, но психологи терпеливо проходят с ними этот путь – он необходим, чтобы понять причины зависимости и вернуться к себе.                                                                                                                                     

Маша, реабилитантка: "С 9-ти лет меня мучали галлюцинации, я обратилась к психологу с этим, он мне сказал: "Ты – фантазерка". У меня опустились руки.  Постепенно  начала употреблять. Первое время было хорошо,  не волновали галлюцинации,  родители не замечали.  Потом попала в психиатрическую, была попытка суицида. В употреблении галлюцинации еще усилились, это заметили родители. Начали меня пичкать таблетками.  Все пришло к началу, к тому, что надо было решать проблемы со здоровьем".                                                                                                                                  

Родителям чаще всего сложно понять, что их трудные подростки больны и нуждаются в лечении. Дети лишены общения, но завалены подарками, а мир заменяют гаджетыВ центре "Весна" правило: никаких гаджетов. Зато совместный просмотр фильмов, караоке, живое общение  каждый день. Выпускники уже приходят работать в центр и Лена с  Александром, вдохновленные успехами, мечтают подарить "весну" подросткам, освободившимся из тюрьмы.                                                                                                                                                                       

Елена Бойко, руководительница реабилитационного центра: "Кто попадают в тюрьму еще и жертвы насилия.  Проходя весь насильственный путь, кошмар, который приходится проходить в тюрьме,  это все повторяется снова. Наша мечта-проект - это  будет в виде реабилитационного центра отдельно для мальчиков и девочек, с реабилитационным учреждением внутри, чтоб все сферы были охвачены. Потому что часто они выходят из тюрьмы и им некуда возвращаться".

Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Александр Дружинин, Ангелина Введенская, Первый канал - Петербург. 

 
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