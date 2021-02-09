Как справиться с зависимостями и двигаться по своему настоящему пути

09 февраля, вторник, 10:58

Зависимости и детские травмы - оказывается в этом есть прямая связь. Как найти свой путь и возродиться к здоровой жизни?

Просто быть мамой четырех детей для нее оказалось недостаточно, и она решила взять на себя ответственность еще и за целый реабилитационный центр для людей (в том числе самых юных) с зависимостями, которые здесь, в деревне Дранишники, учатся быть счастливыми. Весна среди зимы - расскажем обо всем подробнее.

Елена и Александр Бойко, руководители реабилитационного центра "Весна": "Моя семья была дисфункциональной, папа пил и были драки, в результате очень некомфортного состояния, я ушла из дома в 14 лет. В 15 родила ребенка – первую дочку свою, и очень этому рада, мне кажется, меня это спасло. Радость и материнство меня спасли: кто были тогда моими друзьями, все уже умерли – употреблял наркотики".

Хотя в 15 лет Елена Бойко совсем не готова была быть матерью, зато к 33-ем адаптировалась к роли бабушки и получила образование психолога. У них с мужем Сашей на двоих один внук и 5 дочерей, одна еще не родилась. Психотерапия помогла и Лене и мужу проработать собственные травмы, и впоследствии создать реабилитационный центр "Весна" для людей с зависимостями. Здесь же, по соседству, они с детьми поселились сами.

Александр Бойко, руководитель реабилитационного центра: "Я пришел к этому через свой опыт, больше 5 лет назад был на реабилитации. И там понял,что хочу этим заниматься: люблю помогать, есть желание и чувствую силу в себе. Здесь почти как такая семья, можем выйти утром вместе позавтракать, посмотреть кино".

Этот домик в деревне когда-то был гостиницей, теперь здесь единственный центр реабилитации, где людям посредством метода психоанализа помогают не только избавиться от зависимостей, но и научиться строить отношения с родителями, партнером, будущими детьми. Весь день расписан: 8:30 - подъем, завтрак, медитация (или молитва), занятия в группе, где ребята говорят о своих чувствах.

"Из детства я помню, что стояла бутылка пива рядом с отцом, и больше ничего не помню. Так как он зависимый, у меня это в генах, я стал наркоманом, алкоголиком, и я вот сейчас лечусь".

Несколько лет назад Анастасия, юрист по профессии, пришла в реабилитационный центр "Весна" - спасаться от зависимости. Только здесь осознала детские травмы, научилась проживать свои чувства и помогать другим. Теперь учится на психолога и работает в центре сама.

Анастасия, сотрудница реабилитационного центра, консультант по химической зависимости: "Я порекомендую больше внимания уделять детям, не учебе, кружкам, секциям, а именно чувствам ребенка, спрашивать, как он. Когда он рассказывает что-то про ссоры с одноклассниками, нам кажется, что это не важно. Как раз для ребенка это очень важно, просто слышать его".

На первом этапе реабилитации пациенты возвращаются в детство, чтобы прожить все непрожитые эмоции и боль. Проявляется и агрессия, и депрессия, и обиды, но психологи терпеливо проходят с ними этот путь – он необходим, чтобы понять причины зависимости и вернуться к себе.

Маша, реабилитантка: "С 9-ти лет меня мучали галлюцинации, я обратилась к психологу с этим, он мне сказал: "Ты – фантазерка". У меня опустились руки. Постепенно начала употреблять. Первое время было хорошо, не волновали галлюцинации, родители не замечали. Потом попала в психиатрическую, была попытка суицида. В употреблении галлюцинации еще усилились, это заметили родители. Начали меня пичкать таблетками. Все пришло к началу, к тому, что надо было решать проблемы со здоровьем".

Родителям чаще всего сложно понять, что их трудные подростки больны и нуждаются в лечении. Дети лишены общения, но завалены подарками, а мир заменяют гаджеты. В центре "Весна" правило: никаких гаджетов. Зато совместный просмотр фильмов, караоке, живое общение каждый день. Выпускники уже приходят работать в центр и Лена с Александром, вдохновленные успехами, мечтают подарить "весну" подросткам, освободившимся из тюрьмы.

Елена Бойко, руководительница реабилитационного центра: "Кто попадают в тюрьму еще и жертвы насилия. Проходя весь насильственный путь, кошмар, который приходится проходить в тюрьме, это все повторяется снова. Наша мечта-проект - это будет в виде реабилитационного центра отдельно для мальчиков и девочек, с реабилитационным учреждением внутри, чтоб все сферы были охвачены. Потому что часто они выходят из тюрьмы и им некуда возвращаться".

Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Александр Дружинин, Ангелина Введенская, Первый канал - Петербург.