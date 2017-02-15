Разгаданы тайны Голубого Озера

14 февраля, вторник, 14:40

Впервые достичь дна знаменитого Голубого озера в Кабардино-Балкарии удалось исследователям Русского географического общества. Водолазы протестировали уникальное оборудование и сделали трехмерную модель водоема. Глубиной почти в четверть километра - он таит немало загадок.

Церик-Кель (Нижнее Голубое озеро) – один из редчайших памятников природы, находящийся в Кабардино-Балкарии. Легенда гласит, что озеро образовалось, когда на землю упал дракон, сраженный сказочным героем Батразом. Теперь чудище лежит на дне озера и наполняет его своими слезами. Другие легенды утверждают, что здесь покоится конница Тамерлана. Но ни останков конницы, ни тем более дракона на дне озера нет. В этом лично убедились сотрудники Центра подводных исследований Российского Географического Общества.

Голубое Озеро – один из самых глубоких в мире карстовых водоемов. Ученые нашли ответ, почему его не питает ни один источник, а уровень озера не меняется. Впрочем, как и температура воды - круглый год плюс 9 градусов. С помощью создания 3D-модели на основе гидролокаторов они выяснили, что вода долгие годы пробивала себе путь из-под земли.

Сергей Фокин, исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества: "Озеро живет, озеро постоянно меняет свою форму. Не исключено, что наша построенная 3D модель будет не совсем точна, поскольку постоянно происходят какие-то процессы. Размывные процессы, процессы разрушения".