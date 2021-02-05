Рак - не приговор! Как победить болезнь?

03 февраля, среда, 17:40

"Я есть – я буду!"- под таким девизом третий год подряд в мире отмечается Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Рак - уже давно не приговор! Но это вовсе не значит, что съев таблетку, можно полностью от него излечиться. Ежегодно около четырех миллионов человек можно спасти, соблюдая меры профилактики и раннего выявления раковых заболеваний.

Рак груди – распространенное онкологическое заболевание среди женщин. Ежегодно эту болезнь обнаруживают более чем у двух миллионов человек. Благодаря достижениям современной медицины, вероятность выздоровления очень высокая. История из жизни Юлии Бурак – еще одно счастливое свидетельство того, что рак груди излечим. Со дня, когда окончился курс ее лечения, прошло шестнадцать лет. И теперь Юлия делиться советами с женщинами, которые столкнулись с тем же испытанием: найти источник веры в завтрашний день, сочетать тяжелое с приятным, идти вперед маленькими шагами и не дать себе утонуть в рутине. Тревога и неуверенность в завтрашнем дне преследовали Юлю по стопам. Неожиданная помощь пришла со стороны врача.

Юлия Бурак:

"Женщины, найдите своего врача. Именно того врача, который не только вас прооперирует, но и к которому вы со своими печалями и горестями, с вашими внутренними терзаниями не полезете в интернет, а пойдете к своему врачу".

Таким доктором для Юли стала Елена Михайловна Бит-Сава, хирург, онколог-маммолог, профессор. За плечами Елены Бит-Савы десятки тысяч успешных операций и такое же количество здоровых и счастливых женщин, справившихся с этим недугом. Рак молочной железы – уже не приговор. В последние десятилетия произошёл большой прорыв в лечении этого заболевания. И даже самые запущенные случаи лечатся успешно и переводятся в долгую ремиссию.

Елена Бит-Сава, Зав. отделением онкомамологии Петербургского онкоцентра, профессор:

"Привыкли как-то в своем понимании говорить, что радикально - это удаление сразу много тканей. Нет. Это не знак равно. В нашем случае, эти операции являются радикальными, но они не являются калечащими. Таких калечащих операций, как по Холстегу, мы не выполняем. Но бывают запущенные, они так же, к сожалению, приходят эти пациенты. Когда не столько их переличили или не долечили, сколько, видимо, эти пациенты используют народные средства, либо занимают выжидательную позицию или из-за фобий не идут к доктору, не лечатся".

Главной причиной неблагоприятного исхода болезни - позднее выявление рака молочной железы, когда процесс уже зашел в необратимую стадию. У пациентки Юлии Анохиной третья стадия. Рак распространился за пределы молочной железы. Но и этот случай поддается лечению. Прогноз врачей более чем благоприятный.

Юлия Анохина:

"Я ответственно подошла к своей болезни. Я узнала все у врачей, чтобы у меня было не одно мнение, а два мнения - еще одного врача-специалиста посетила. И после химиотерапии восстанавливаю свой организм. У меня сеанс физкультуры, зарядка, в лес ходила. Каждый день. Даже когда мне было очень тяжело, вот прям ползла".

Каждые двадцать минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Часто спасти может только трансплантация костного мозга от здорового донора. Родственные пересадки больным не всегда возможны и допустимы, тогда врачи ищут совместимого неродственного донора. В России еще только создается Национальный регистр доноров костного мозга. Пока это разрозненные базы в регионах страны, но все они обмениваются информацией о потенциальных донорах. И успехи таких регистров уже очевидны.

Иван Моисеев, д.м.н., зам. директора по науке НИИ им. Раисы Горбачевой:

"На сегодняшний день насчитывается более ста тысяч потенциальных доноров. В основном, это мотивированные доноры, связанные со службой крови. И мы выполнили уже более пятисот трансплантаций от российских доноров. Ежегодно мы выполняем до ста таких трансплантаций. В этом году это особенно актуально, потому что в какой-то момент не функционировала система взаимодействия с международным регистром из-за ограничений связанных с пандемической ситуацией".

Год назад двухлетнему Жене сделали пересадку костного мозга от донора из российского регистра. В месяц от рождения Жене поставили диагноз – лейкоз. Сложно представить, признается Ирина - мама мальчика, если бы искали донора за рубежом. Это стоит не один десяток тысяч евро. А материал от российского донора – бесплатный. Вот почему так важен – Национальный регистр.

Ирина Крицкая, Мама Евгения:

"Мы его имени, к сожалению, не знаем. Знаем только то, что это была женщина - 41 год и вес 50 кг. Очень надеемся, что по истечении времени нам смогут сказать, кто это и мы сможем поблагодарить за то, что она стала донором и помогла нашему сыну".

Если есть подозрения, не теряйте время и сходите к врачу. Тем более, что сегодня Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями.

Игорь Цыжонов. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.