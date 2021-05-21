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21 мая, пятница, 10:12

Как путешествовать прямо из дома? О внутренней свободе и о том, как жить увлекательно

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Заядлый путешественник Владимир Шулояков делится секретами быть свободным и счастливым.

Наслаждаться пейзажами, пролетающими за окном поезда, не покидая собственного дома — это нереально здорово. Но прийти в голову сделать в собственном доме комнату—купе могло только самому заядлому путешественнику, такому как Владимир Шулояков.   При желании эту "картинку" можно сменить каким-то  художественным фильмом или мультиками. А чай в купе здесь приносит настоящая проводница.

В роли проводницы гостей принимает Марина, жена Владимира. Идею: плазменный экран вместо окна ему подсказал друг. А купе построилось одновременно с новым домом, как отдельный приют путешественника прямо в одной из комнат.                                                                                                                                                                                                                                                        

"Круто то, что ты можешь подтолкнуть человека к счастью, специально ничего для этого не делая, просто живя своей жизнью — это круто!".

Подробнее в сюжете  - Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Олег Подъячев и Владимир Пивнев. Первый канал-Петербург.

 

 
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