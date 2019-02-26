"Другие?". Психическое здоровье и реабилитация глазами петербургских специалистов

26 февраля, вторник, 14:41

Союз защиты психического здоровья и петербургские специалисты исследуют качество жизни и реабилитации пациентов по стране и ближнему зарубежью.

По статистике 40 процентов населения России имеет те или иные отклонения в психической деятельности. К 2020-му году психические заболевания войдут в пятерку главных заболеваний человечества. Чтобы повысить качество лечения и реабилитации таких пациентов, Союз защиты психического здоровья, при активном содействии специалистов из Петербурга проводит исследование в регионах России. На этот раз в фокусе внимания регион Приволжья.

В этом году пройдет пятый Фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями. Называется он "Другие?" с вопросительным знаком, ведь цель — объединить, познакомить государственные лечебные учреждения и организации, занимающиеся психосоциальной реабилитацией.

В 2017м году фестиваль прошел в Петербурге, одном из самых продвинутых в этой области регионов. В 2019-ом эстафету принимает Казань: формируется команда участников, выявляются проблемы.