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26 февраля, вторник, 14:41

"Другие?". Психическое здоровье и реабилитация глазами петербургских специалистов

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Союз защиты психического здоровья и петербургские специалисты исследуют качество жизни и реабилитации пациентов по стране и ближнему зарубежью.

По статистике 40 процентов населения России имеет те или иные отклонения в психической деятельности. К 2020-му году психические заболевания войдут в пятерку  главных заболеваний человечества. Чтобы повысить качество лечения и реабилитации таких пациентов,  Союз защиты психического здоровья, при активном содействии специалистов из Петербурга проводит исследование в регионах России. На этот раз в фокусе внимания регион Приволжья.

В этом году пройдет пятый Фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями. Называется он "Другие?" с вопросительным знаком, ведь цель — объединить, познакомить государственные лечебные учреждения и организации, занимающиеся психосоциальной реабилитацией.

В 2017м году фестиваль прошел в Петербурге, одном из самых продвинутых в этой области регионов. В 2019-ом эстафету принимает Казань: формируется команда участников, выявляются проблемы.                                                                                                               

 
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