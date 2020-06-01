Пряности, которые усиливают вкус жизни!

01 июня, понедельник, 11:57

В связи с последними событиями в мире люди стали больше думать о здоровье. Один из доступных и вкусных способов его поддерживать - использование пряностей и трав. О полезных свойствах специй...

Перед нашими глазами, можно сказать, наглядное пособие по аюрведе. На блюде пряности, которые помогают сохранять иммунитет. В списке базовых специй куркума, черный перец, имбирь, чеснок, корица и кардамон. Например, куркума и имбирь обладают противовирусным и антибактериальным действием, уверены в Индии.

Чеснок и имбирь полезны при болезнях желудка. Кардамон и корица помогут стабилизировать кровяное давление. Индусы уверены: эти знания были накоплены за сотни лет и точно работают. Специалисты помогают подобрать оптимальное сочетание и нужную дозировку.

Специалист аюрведы Рагил Раджив приехал в Петербург из индийского города Керала. Учился в университете - и у собственных родителей, он продолжает семейное дело. Вот, например, целебный чай по рецепту его дедушки. В составе напитка все те же гвоздика, корица, кардамон, куркума, свежие имбирь и лимон и немного мёда.

Рагил вспоминает, что ещё десять лет назад ему часто приходилось рассказывать, что такое аюрведа, сейчас это учение на слуху и на приёме бывают люди, довольно далекие от индийской философии. Один из методов лечения - массаж с помощью таких мешочков кижи - внутри все те же специи.

Конечно, помимо базового набора специалисты аюрведы используют много разных пряностей и трав. Познакомиться с девяноста разновидностями можно в Музее специй. Здесь рассказывают и о пользе, и об истории и о кулинарных секретах.

Сейчас на глазах у зрителей создаётся микс, известный под названием "Прованские травы", куда входят базилик майоран орегано розмарин тимьян и фенхель. Научить пользоваться пряностями - одна из задач музея. Сотрудники музея - не индусы, их восхищают полезные свойства куркумы, имбиря и - зеленого кардамона

Экскурсовод Мария Мадисон за пять лет работы познакомила разнообразием специй многие сотни людей и советует расширять свой кулинарный кругозор с небольших экспериментов. И тогда на вашем столе найдется место и десяти, и пятидесяти разным пряностям и травам.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург