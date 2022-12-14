Пряничное искусство

14 декабря, среда, 15:28

Оказавшись в главном выставочном зале пряничного фестиваля, трудно сразу осознать, что все эти экспонаты съедобны. Но, наверное, это и не самое главное качество этих пряников. Разнообразие форм, стилей и сюжетов, мелкие детали и яркие краски.

В седьмом по счету пряничном фестивале приняли участие 50 городов. Посмотреть на это кондитерское изделие как на предмет искусства, смогли все гости и участники пряничного фестиваля. Подробно об этом в нашем репортаже.

Абас Али-заде, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.