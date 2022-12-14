23:26 14 декабря, среда
RSS В избранное
14 декабря, среда, 15:28

Пряничное искусство

Версия для печати

Оказавшись в главном выставочном зале пряничного фестиваля, трудно сразу осознать, что все эти экспонаты съедобны. Но, наверное, это и не самое главное качество этих пряников. Разнообразие форм, стилей и сюжетов, мелкие детали и яркие краски.

В седьмом по счету пряничном фестивале приняли участие 50 городов. Посмотреть на это кондитерское изделие как на предмет искусства, смогли все гости и участники  пряничного фестиваля. Подробно об этом в нашем репортаже.

Абас Али-заде, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

© 2003-2022, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: www.vk.com/1tvspb