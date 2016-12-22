Благотворительный Новый Год

21 декабря, среда, 11:56

Так уж повелось в нашей стране, что в канун Нового года люди думают не только о покупке подарков для своих родных и близких, но и совершении добрых дел для совершенно незнакомых людей. Наличие денег необязательно, главное, чтобы было желание сделать что-то доброе и полезное.

Уже больше 10 лет в Петербурге действует благотворительный проект «Первая Новогодняя елка». Его гостями становятся воспитанники школ-интернатов, коррекционных школ, дети с тяжелыми заболеваниями или находящиеся на лечении. Чтобы организовать подобный праздник? недостаточно просто арендовать подходящий зал и собрать деньги на подарки для ребят.

Наталия Казейн – Организатор «Первой новогодней елки», директор благотворительной организации «Умка»:

"На самой елке это работа и помощь, не всегда деньгами, не всегда материально, а иногда своим талантом, своим временем… Это работа десятков, а то и сотен людей. Это и фотографы, которые работают благотворительно, это и артисты, которые сначала встречают детей на интерактиве, а потом уже другие актеры помогают делать профессиональную елку. Это и аквагримеры, которые разрисовывают мордашки детей и помогают делать им настроение."

Уже несколько лет активное участие в этом благотворительном проекте принимают молодые хоккеисты клуба МХЛ «Серебряные львы». Проявлять здесь свои спортивные таланты им не приходится, скорее, здесь автоматически проявляются таланты душевные.

Глеб Ромащенко, Даниил Тихомиров – Игроки ХК МХЛ «Серебряные львы»:

"Мы встречаем детишек, которые приезжают на колясках, поднимаем их по лесенкам, помогаем им и приглашаем на праздник. Людям интересно, подходят, просят сфотографироваться, дети тоже улыбаются, узнают, как играть."

