Промышленный юбиляр: Обуховский завод

17 мая, четверг, 12:04

Обуховский завод отметил свое 155-летие, притом, довольно необычным способом. К очередному дню рождения здесь приурочили открытие новых корпусов Музея истории завода.

Петербург город промышленный и знаменитых на всю страну заводов у нас не перечесть. Когда-то на каждом крупном предприятии существовали свои ведомственные музеи. К сожалению, сегодня заводские музеи Петербурга можно пересчитать по пальцам. Обуховский завод не просто сохранил уникальные исторические экспонаты промышленной истории, несколько лет назад завод предоставил новое помещение своему музею, а сам музей стал доступен абсолютно для всех жителей города.