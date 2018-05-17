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17 мая, четверг, 12:04

Промышленный юбиляр: Обуховский завод

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Обуховский завод отметил свое 155-летие, притом, довольно необычным способом. К очередному дню рождения здесь приурочили открытие новых корпусов Музея истории завода.

Петербург город промышленный и знаменитых на всю страну заводов у нас не перечесть. Когда-то на каждом крупном предприятии существовали свои ведомственные музеи. К сожалению, сегодня заводские музеи Петербурга можно пересчитать по пальцам. Обуховский завод не просто сохранил уникальные исторические экспонаты промышленной истории, несколько лет назад завод предоставил новое помещение своему музею, а сам музей стал доступен абсолютно для всех жителей города.

 
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