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23 января, вторник, 13:48

Пройти блокадным маршрутом ленинградского писателя и узнать, из чего делали витамины в осажденном городе: что подготовили музеи к 80-летию полного освобождения Ленинграда

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27 января Петербург отметит знаковую дату - 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Главные хранители страниц истории того времени - музеи. Масштабный профильный форум "Дневные звезды", экскурсия по блокадному маршруту писателей, выставка по дневникам военного медика. Подробнее о том, что подготовили музеи к годовщине освобождения Ленинграда.

Музейный форум "Дневные звезды", приуроченный к 80-летию  полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, открылся 17 января и продлится до 23 февраля.

Виктория Федорова, Антон Голубев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

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