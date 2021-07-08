Проект "Многодетная беременная". О новой медико-социальной программе – и многодетных мамах - подробнее. Сюжет - Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Олег Подъячев, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.
08 июля, четверг, 11:20
Программы для многодетных беременных и кому они помогают?
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Тема недели
Популярное
6 июля, 11:09
Дачные сезоны в Монрепо - ожившая история ...
Откуда пошли традиции загородного отдыха и чем в старину занималась знать на дачах?