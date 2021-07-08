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08 июля, четверг, 11:20

Программы для многодетных беременных и кому они помогают?

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Проект "Многодетная беременная". О новой медико-социальной программе – и многодетных мамах - подробнее. Сюжет - Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Олег Подъячев, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.

 
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