Программы для многодетных беременных и кому они помогают?

08 июля, четверг, 11:20

Проект "Многодетная беременная". О новой медико-социальной программе – и многодетных мамах - подробнее. Сюжет - Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Олег Подъячев, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.