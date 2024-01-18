Прогнать Деда Мороза с праздника и загадать желание

17 января, среда, 10:07

Что можно сделать на ёлке? Прогнать Деда Мороза, услышать, за что дворник не любит фокусников, загадать желание и прыгнуть через пень. А потом позвать Деда Мороза обратно, узнать, что он - не то, чем казался. Абсурд? Конечно! Так и должно быть. Это же Хармс-ёлка - самая нестандартная новогодняя елка для взрослых, которым можно быть маленькими.

Заботливые Снежинки разыгрывали мини-спектакли и водили авторские экскурсии по Театральному музею. Но многие просто спали. Прямо на лестнице. Кажется, что вокруг царит хаос, но на самом деле все четко организованно. Хотя и нестандартными методами. Подробности в нашем репортаже.

Виктория Федорвоа, Олег Подъячев, Линда Черкасова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург