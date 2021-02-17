Профилактика зацепинга: что важно знать каждому

17 февраля, среда, 09:33

Судьбу героя нашего сюжета в один миг изменило трагическое происшествие. 11-летний мальчик решил впервые попробовать себя роли зацепера, в результате попал под поезд и остался без ног. О том, к чему приводит подростковое желание казаться "круче", о детях, которые после травмы находят в себе силы не просто жить, а быть успешными, и почему важно не молчать о таких историях?

Прокатиться на подножке грузового вагона Аркашу подбили знакомые ребята. Сказали, что снимут видео и покажут всем, какой он крутой. И случилось непоправимое – проехав какое-то время, мальчик сорвался с поезда. В итоге вместо ролика в сети о случившемся повествуют записи с камер видеонаблюдения. И мальчика ожидают долгие месяцы в больнице.

СНХ Аркадий Аксёнов, Пострадавший: "Мне преподнесли так, что это легко и очень круто... Поезд начал разгон, а он разгон начинает рывками, он дернулся, и я слетел вниз под колеса".

Случай Аркадия медики называют настоящим чудом. Мальчик, которому поездом отрезало ноги, пролежал на путях около часа, пока его не обнаружил машинист проезжавшего мимо состава.

СНХ Игорь Дюк, врач микрохирургического отделения СПбГПМУ: "Большая часть таких пациентов погибают на этапах эвакуации, ему и всем нам сильно повезло,ведь общая кровопотеря составляла не меньше одного объёма циркулирующей крови".

Сейчас в случившемся разбирается Северо-Западная транспортная прокуратура, которая уже провела проверку безопасности данного участка дороги. И установила, что на нем отсутствуют запрещающие проход знаки. По этим и другим нарушениям Северо-западный транспортный прокурор внес представление начальнику Октябрьской железной дороги.

Наталья Орлова, старший помощник Северо-Западного транспортного прокурора "Правила эксплуатации железных дорог не предусматривают ограждение таких участков. Но в свете случившегося, поставлен вопрос о необходимости оградить данный участок"

Станция Товарный Витебский уже не раз попадала в поле зрения прокуратуры, в итоге суд обязал железную дорогу устранить нарушения законодательства транспортной безопасности. Но принятых мер оказалось недостаточно.

До того злополучного дня Аркадий никогда и не интересовался зацепингом. У него хорошая дружная семья и множество здоровых увлечений: спорт и активный образ жизни, успешная учеба. Родители говорят, что теперь осознали свою ошибку в воспитании: они не научили мальчика твердо говорить "нет" в ответ на сомнительные предложения.

Теперь у Аркаши появились новые друзья и подруги, а слова поддержки он получил даже от экипажа МКС. Многих тронула эта трагическая история.

София Орлова, ученица 4 класса, новая подруга Аркадия: "Я попросила маму познакомить меня с ним, я захотела с ним подружиться. Теперь Аркадию предстоит долгий путь восстановления и новая жизнь".

Навестить мальчика приехал и петербуржец Максим Абрамов, единственный в стране юный скейтбордист, у которого нет обеих ног.

Максим Абрамов, скейтбордист: " Когда он выйдет из больницы мы вместе поедем, наверное, в скейтпарк".

На просторах Интернета можно найти множество роликов, которые снимают так называемые зацеперы. Они запрыгивают на железнодорожные составы, как бы не думая о том, что любое неосторожное движение может привести к гибели или тяжелой инвадидности. За прошедший год только на территории северо-запада на путях пострадали 177 человек, 13 несовершеннолетних со смертельным исходом. Не допустить еще одной трагедии помогла бдительность машиниста поезда, и слаженная работа проезжавшего мимо экипажа ГИБДД и врачей скорой помощи.

Наталья Орлова, старший помощник Северо-Западного транспортного прокурора: "Все эти люди, оказавшиеся, по сути, на месте случайно, достойны самых высших похвал и благодарностей".

11-летний Аркадий хотел бы обратиться ко всем подросткам с просьбой никогда не рисковать жизнью и здоровьем и не повторять его роковой ошибки.

Аркадий: "Об этом нужно говорить, чтобы дети не ходили на железную дорогу, чтобы не было больше жертв".

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская. Первый канал -Петербург.