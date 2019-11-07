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06 ноября, среда, 12:39

"Буду садоводом". Проекты волонтеров для детей с особенностями развития и профориентация

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Тема экологии и экологического просвещения становится все более популярной, так, вот уже несколько лет, в одном из центром содействия семейному воспитанию Петербурга существует проект экологической школы, который помимо образовательной функции является еще и способом профориентации и социализации детей-сирот с особенностями развития.

Идея внедрить в образовательный процесс основы садоводчества не нова. Детям интересно высаживать небольшие растения и наблюдать за их ростом. В центре содействия семейному воспитанию №7 изначально организовывали подобные уроки для детей с особенностями развития. 

Довольно скоро с уроками садоводства, которые так полюбили дети стали соединять и другие повседневные активности, которыми занимаются воспитанники центра. Если делаем панно из глины, то с применением растений, если рисуем натюрморт, то с настоящими цветами из собственной теплицы. Благодаря помощи благотворительных организаций, экологическая школа смогла сделать шаг за границы Центра содействия семейному воспитанию.

Занятия в экологической школе не останавливаются даже зимой. Когда на улицах и в теплицах делать уже нечего, уроки проходят в уникальном центре экологического образования лицея №389, который также стал партнером проекта.

 
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