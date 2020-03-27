Проекты помощи для пожилых людей в условиях эпидемии

26 марта, четверг, 14:07

Пожилые люди, как известно, находятся в зоне риска заражения новым вирусом. Поэтому им не рекомендовано лишний раз даже выходить на улицу. Купить и доставить продукты или лекарства на дом, оплатить коммунальные услуги помогают неравнодушные молодые люди. Социальные службы тоже не оставляют их один на один со своими проблемами.

Хлеб, подсолнечное масло, макароны, рис, греча, огурцы, горошек, тушка куры. Стандартный, но такой необходимый продуктовый набор обходится активистам примерно в шестьсот рублей. Благотворительный фонд "ДоброДомик", где петербургские пенсионеры могли бесплатно получить горячий обед, изменил формат своей работы из-за ситуации с короновирусной инфекцией. Теперь продукты бабушкам и дедушкам доставляют на дом. Волонтеры уже обеспечили такими наборами около сотни пенсионеров.