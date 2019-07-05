"Привет, Пришелец!" и современное искусство в Петербурге

04 июля, четверг, 12:48

Упитанный кот по кличке «Заратустра» путешествует во времени и пространстве, а в петербургской галерее, в самом центре города, поселились пришельцы. Это не сценарий фантастического боевика, а реальные арт-проекты. Что происходит в современном искусстве – расскажем прямо сейчас.

"Привет, Пришелец!" - экспозиция с таким названием уже обещает быть космической, особенно учитывая, что автор инсталляции – настоящая звезда, дизайнер, художник и телеведущий Андрей Бартенев. Это его первая индивидуальная масштабная выставка в Северной столице. Гостей галереи, которые тоже в каком-то смысле "пришельцы" (потому что пришли сюда извне), встречают самые модные инопланетяне во Вселенной.

Заглядывая за горизонт событий, современное искусство, с одной стороны, отменяет само понятие "времени", а с другой стороны – стремится к актуальной повестке, идёт в ногу с эпохой. Например, "Fat Cat Art" художника и философа Светланы Петровой. На волне затянувшегося кризиса изобразительного искусства она попробовала вписать своего кота Заратустру в классические полотна. Эксперимент вышел из под контроля, родилась целая серия интернет-мемов, а "Fat Cat Art" превратился в полноценный международный выставочный проект

Человек стал больше времени проводить на улице и в общественных пространствах – искусство уже ждёт его там. Люди ушли в интернет – искусство за ними. В какой реальности будет жить человечество будущего, пока остаётся загадкой. Но в этой реальности всегда найдётся место для искусства.

Олеся Туркина, критик, ведущий научный сотрудник Русского музея, доцент СПбГУ:

"Нужно только его распознать и распахнуть свою душу навстречу искусству, и тогда вы его получите. И только когда вы оказываетесь наедине с искусством, вы можете расплакаться, расхохотаться, вы можете, например, вы можете почувствовать самого себя. Встреча с искусством – это встреча с самим собой".

Михаил Шаль, Антон Голубев, Катерина Горбачёва, Ангелина Введенская - Первый канал, Санкт-Петербург