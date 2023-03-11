Проект «Параллельные вселенные», концерт «Триумф джаза», выставка «Жванецкий и Габриадзе» и танцевальный спектакль «Лоскутное одеяло»

10 марта, пятница, 11:00

Обзор событий культурной жизни Петербурга.

Мраморный дворец принимает проект "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту" - 36 художников второй половины ХХ века из собрания Наталии Опалевой.

В БКЗ "Октябрьский" состоится концерт "Триумф джаза" - это традиционный весенний фестиваль под руководством Игоря Бутмана.

Посетителей Театра имени В.Ф. Комиссаржевской ждёт выставка рисунков Резо Габриадзе к книгам Михаила Жванецкого.

Театр "Каннон Данс" готовит премьеру танцевального спектакля "Лоскутное одеяло" на музыку Станислава Чигадаева – в рамках фестиваля ""Jazz Plus".

Подробнее - Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.