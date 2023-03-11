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10 марта, пятница, 11:00

Проект «Параллельные вселенные», концерт «Триумф джаза», выставка «Жванецкий и Габриадзе» и танцевальный спектакль «Лоскутное одеяло»

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Обзор событий культурной жизни Петербурга.

Мраморный дворец принимает проект "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту" - 36 художников второй половины ХХ века из собрания Наталии Опалевой.

В БКЗ "Октябрьский" состоится концерт "Триумф джаза" - это традиционный весенний фестиваль под руководством Игоря Бутмана.

Посетителей Театра имени В.Ф. Комиссаржевской ждёт выставка рисунков Резо Габриадзе к книгам Михаила Жванецкого.

Театр "Каннон Данс" готовит премьеру танцевального спектакля "Лоскутное одеяло" на музыку Станислава Чигадаева – в рамках фестиваля ""Jazz Plus".

 

Подробнее - Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

 
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