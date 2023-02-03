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03 февраля, пятница, 10:10

Проект «История советской моды 2.0», концерт армянской музыки, выставка в «Артмузе» и выступление Губернаторского оркестра в Филармонии

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Обзор событий культурной жизни Петербурга в ближайшие дни.

В Zarenkov Gallery открылась выставка с дополненной реальностью "Красота требует 2.0. История советской моды".

В Петрикирхе концерт армянской музыки "Дудук – открывая сердца".

В "Артмузе" открывается выставка художника-графика Елены Воскобоевой.

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга посвятит сегодняшний концерт в Филармонии 85-летию Станислава Горковенко.

Подробнее - Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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