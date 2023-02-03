Проект «История советской моды 2.0», концерт армянской музыки, выставка в «Артмузе» и выступление Губернаторского оркестра в Филармонии

Обзор событий культурной жизни Петербурга в ближайшие дни.
В Zarenkov Gallery открылась выставка с дополненной реальностью "Красота требует 2.0. История советской моды".
В Петрикирхе концерт армянской музыки "Дудук – открывая сердца".
В "Артмузе" открывается выставка художника-графика Елены Воскобоевой.
Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга посвятит сегодняшний концерт в Филармонии 85-летию Станислава Горковенко.
Подробнее - Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.