Урбанистическое арт-исследование Васильевского острова. Что рождается из повседневности?

22 декабря, вторник, 09:48

Часто ли вы, гуляя по городу, критически размышляете о том, почему дизайн водосточных труб такой однообразный, или как улица может стать для горожанина безопасной средой? С таким вопросом обратились к петербуржцам авторы проекта 25 линий. И провели подробное урбанистическое арт-исследование Васильевского острова.

Шум водосточных труб, звуки хлопающих дверей, скрип ворот – исследователи 4-й линии сосредоточили внимание на звуках. Включая те, которые не слышит человеческое ухо. Итогом стала аудио инсталляция, погружающая слушателей в звуковую атмосферу улицы.

Сергей Железнов, участник проекта: "Вы слышите очень громкие звуки, машины, разговоры людей, а скрытые, например звук вытяжек, колодцев, мы не слышим, а когда мы пользуемся звукоусиливающей техникой, мы можем эти звуки услышать".

Работа людей, чей труд скрыт от глаз прохожих или просто ими не замечается, - в центре исследования 9-й линии. Нагруженная прохожими, ведущая к метро – без дворников за пару дней заросла бы горами мусора.

Иван Наумов, куратор экспозиции: "Они как ангелы, они следят за порядком. Она поговорила со всеми дворниками, которых встретила на 9-й линии, и сделала крылья из старых веников , мы можем покрутить, посмотреть комикс и крылья двигаются и как будто тоже убираются".

Идея проекта – привлечь внимание к проблемам и особенностям организации городского пространства. Среди участников: урбанисты, социологи, художники, театральные деятели, студенты. Итоги: как сугубо художественные, так и вполне практические.

Александра Ненько, кандидат социологических наук, социолог-урбанист, доцент Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО: "Проблема фасадов, недоступности улиц, скуки и транзитности – это все проявилось в объектах и было переосмыслено. Участники предложили новые образы, маршруты, точки притяжения. Одна идея – стрит-арт проект, вполне можно воплотить, потому что он предложен на глухих фасадах, где просится какое-то дополнение интересное".

Проект организован библиотекой "Линии", которая недавно открылась на 8-й линии Васильевского острова. В ней собраны книги по урбанистике, архитектуре и дизайну. Все новые издания, вышедшие по этим темам, можно найти здесь.

Любовь Петрова, куратор библиотеки "Линии", теоретик искусства, краевед: "Урбанистика это междисциплинарная такая область... Наши ребята хотели повторить опыт Ги Дебора - освоение города через прогулку".

Библиотека находится на 4 этаже нового общественного пространства. Причем, владельцы коммерческой структуры сами обратились в библиотеку имени Маяковского с такой инициативой. Зная о примерах успешной коллаборации с другими торговыми центрами: библиотеках Охта лаб и Пассаж либ.

Елена Ахти, заместитель директора по развитию ЦГПБ им. В.В.Маяковского: "Бизнес нас стал рассматривать как полноправных партнеров, и мы открыли три площадки совместно с бизнес структурами + 5.43 – 5.50 Мы действительно приводим людей в новое место и позволяем ему стать более популярным в городе",

За первый месяц работы в библиотеку Линии записалась уже тысяча читателей, что стало неожиданностью для всех и обнаружило нехватку общественных пространств в этой части острова. Этой теме посвящен и проект исследователей 12 и 13 линий. Он о подростках, которым негде собираться и они проводят время во дворах.

Леонид Браверман, Участник проекта: "Почему они проводят время здесь, почему бы им не пойти в торговый центр, как им здесь, чего бы они может быть хотели".

В планах библиотеки Линии предлагать людям не только книги: а мероприятия, ридинг группы и лекционные проекты по архитектуре и дизайну, в том числе по истории Васильевского острова. Так, чтобы это было интересно не только специалистам, а всем, кто хотел бы по-новому взглянуть город.

Анастасия Отцецкая, Участница проекта: "Я живу на 11-й... перевернуть представление.. что я вижу замыленным глазом"

Пандемия внесла свои коррективы и в проект "25 линий": итоговую выставку пришлось трансформировать в формат лектория, где исследователи проводят экскурсии по творчески переосмысленному пространству Васильевского острова, проект принимает гостей каждый вечер до 12 января.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Катерина Горбачева, Александр Дружинин, Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.