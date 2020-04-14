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14 апреля, вторник, 11:44

Продовольственная безопасность: производители Ленинградской области проходят проверку на прочность

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Из-за повышенных мер продовольственной безопасности я не могу снять маску с лица. В целом пандемия по коронавирусу не повлияла на производство молока, но отразилась на спросе населения на молочную продукцию. При введении карантина, дефицита основных групп молочных продуктов явно не будет. Между тем и крупные производители, и фермеры в этих условиях проходят проверку на прочность.

Анкета из пятнадцати вопросов, измерение температуры тела, перчатки и маска. Санитарные нормы и ГОСТы на молочном заводе в Гатчинском районе всегда были в приоритете. Но сейчас здесь усилены меры безопасности. Ведь главная задача — ежедневно обеспечивать потребителей натуральными молочными продуктами. Усилены меры дезинфекции. Как минимум пару раз попросят переодеться в специальные костюмы и многократно обработать руки и обувь специальными растворами.

Игорь Могильченко, Директор по безопасности молочного комбината:

"Выдача к месту проживания защитных масок на всех сотрудников. Туда и обратно. И опрос на предмет наличия у сотрудников признаков острых респираторных заболеваний. Если зафиксирован при входном контроле, то такой сотрудник или посетитель не допускается на территорию предприятия."

Мониторинг качества — процесс постоянный, проверка осуществляется на всех циклах производства. Каждую партию молока в лаборатории проверяют по 10 параметрам. Современное оборудование позволяет сделать молоко безопасным для дальнейшей переработки. Безопасности способствует и закрытая цепочка производства. "Человеческий фактор" сведен к минимуму — продукт нигде не соприкасается с руками человека.

Елена Духовская, Генеральный директор молочного комбината:

"Дополнительно мы понимаем, что необходимы мероприятия по разобщению сотрудников разных служб. У нас минимизировано прохождение между цехами, офисными сотрудниками и производственными цехами..."

Одна из линий разливает молоко в полностью стерильной камере. Там чисто, как в операционной, нет доступа микробов из внешней среды. Вообще сбоев в поставках молока и молочной продукции и их дефицита в магазинах не наблюдается.

Елена Духовская, Генеральный директор молочного комбината:

"Мы однозначно констатируем колебания спроса. От невероятного ажиотажа, до каких-то дней падения спроса. Можем сказать, что ассортиментный микс сместился в сторону традиционных молочных продуктов и это понятно. И это тоже надо учитывать..."

Небольшие фермерские хозяйства в Ленинградской области тоже усилили меры безопасности. Каждый день здесь перерабатывают восемь тонн молока и  производят несколько десятков видов натуральной молочной продукции.

Тахир Казымбайли, Заведующий молочным производством:

"Все работники у нас ежедневно проходят проверку. Температурную проверку. Ежедневно мы проводим дезинфекцию площадей..."

Никакого падения спроса на молочную и мясную продукцию этого фермерского хозяйства нет. Напротив, есть увеличение. Фермеры так же как и многие предприятия социально ответственны. В Петербург и Ленинградскую область свою продукцию они теперь доставляют бесплатно. Даже если вам нужен килограмм мяса и литр молока.

Ольга Сухачева, Управляющая интернет-магазином фермерского хозяйства:

"Увеличилось количество заказов. В связи с чем нам пришлось удлинить рабочий день, взять дополнительно сотрудников. Также мы отменили плату за доставку. И самое главное - у нас появилась бесконтактная доставка, при которой человек может получить продукты, не контактируя с курьером."

Пандемия коронавируса существенно изменила потребительское поведение и конечный спрос на товары и услуги. Введенный карантин увеличил онлайн-продажи и роль электронной коммерции. Бизнес столкнулся с необходимостью осваивать и быстро развивать свое присутствие в онлайн-формате.  Да, сегодня "продовольственный рынок" безопаснее посещать онлайн - в случае, если вы доверяете производителю. А о запасах продовольствия беспокоиться не следует. Мы призываем - оставайтесь дома.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург. 

 
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