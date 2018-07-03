Пробежать марафон или отправиться в путешествие вслепую. Слабовидящие люди, которые вдохновляют

03 июля, вторник, 14:36

Пробежать марафон или отправиться в большое путешествие вслепую. Героев нашего сюжета не останавливают ограничения по здоровью - они ведут активную жизнь, социальную и профессиональную - и помимо этого помогают другим чувствовать себя увереннее и осуществлять свои мечты.

Спорт – это средство полностью изменить свою жизнь, личным примером доказывает Леонид Кокин. Он понемножку занимался бегом и однажды волею случая принял участие в марафонском забеге. С тех пор он стал не только спортсменом, но и путешественником. Вена, Афины, Стокгольм, Рига – география поездок расширяется с каждым годом. За семь лет Леонид пробежал уже 58 марафонов.

Леонид Кокин, марафонец: "Это первый мой марафон, Стокгольм, Швеция, там было много народу, около 22 тысяч".

Третья степень тугоухости и проблемы со зрением не мешают ему заниматься спортом и показывать хорошие результаты. Леонид уже осуществил мечту любого марафонца и пробежал 42 километра по Нью-Йорку.

Леонид Кокин, марафонец: "Район Манхэттен просто очень понравилось, очень круто . Это называется беговой туризм, мне это нравится".

Личный рекорд бегуна - 3 часа 4 минуты, самый экстремальный забег в -36. Несмотря на недуг, он живет полной жизнью: у него есть работа, любимое хобби и множество друзей.

Леонид Кокин, марафонец: "Готовлюсь к своему первому дебюту на 100 километров в Питере, это будет 9 сентября, приходите поболейте за меня".

Не мыслит своей жизни без активной деятельности и Владимир Васкевич. Молодой человек не видит с детства. При этом он педагог, ведущий развлекательных квестов и бизнес-тренер для вполне здоровых бизнесменов. Владимир живет в Екатеринбурге, но часто ездит в путешествия по всему миру, пользуясь в числе прочего автостопом и интернет-сервисами по поиску попутчиков.

Владимир Васкевич, путешественник: "На сайте мы это можем делать даже вслепую, выбрать машину, почитать отзывы о водителе . Меня очень впечатлило гостеприимство средней Азии, Киргизия, Узбекистан, это такая древняя история . Вне зависимости от ограничений каждый может, главное просто сделать первый шаг".

Недавно Владимир выпустил книгу о путешествиях без границ - чтобы вдохновить других своим примером, и при каждой возможности старается делиться опытом лично. Встреча прошла в библиотеке для слепых и слабовидящих – здесь, кстати, есть целое направление по работе с незрячими туристами.

Рельефно-графическая карта города, тактильные изображения и модели главных достопримечательностей – отсюда гости могут начать знакомиться с городом, чтобы потом отправиться на специализированные экскурсии.

Ольга Устинова, директор Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих: "Вместе с музейным сообществом мы осуществляем огромную работу по адаптации для того, чтобы люди, приехавшие в наш город, смогли прийти в музей и получить полное представление об экспозиции музея".

Фотограф, который снимает встречу, тоже имеет проблемы со зрением и с детства видит мир в виде световых пятен. Тем не менее, в его портфолио немало живописных снимков. А по основной профессии Модест - редактор брайлевских текстов.

Модест Гришин, редактор, фотограф: "Создаем книги для фонда библиотеки и частные заказы. Это обычная клавиатура, а это дисплей брайля. Сейчас я редактирую Ремарка "Возвращение"".

Одна из популярных профессий среди слепых и слабовидящих – массажист, многие ценят таких специалистов за особую чуткость рук. Они регулярно встречаются в библиотеке: обменяться опытом между собой и попросить зрячих сотрудников подобрать нужную медицинскую литературу.

Виктория Зырянова, массажист: "Мы с моей коллегой приносим новые методики… приходим и здесь показываем. Я работаю 12 лет…. раньше я не была массажистом, а реставратором живописи".

По городу Виктория перемещается с помощью собаки-поводыря настолько уверенно и быстро, что не каждый сможет за ней угнаться. Регулярно ездит в другие города – на курсы повышения квалификации. А сегодня показывает Петербург гостю города – слепому путешественнику.

Владимир Васкевич, Путешественник: "У каждого места есть своя энергетика, свой дух… что видно, как это видно".

Все герои нашего сюжета стараются поддерживать товарищей: ведь многие ходят только от дома до работы или до поликлиники. И своим примером показывать им – а заодно и здоровым людям, что мир может быть более открыт для всех.

Юлия Демьянова, Максим Беляев, Дарья Варновская, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург