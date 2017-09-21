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20 сентября, среда, 12:26

Привет, малыш!

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Пройти мастер-класс по пеленанию, научиться делать массаж для малышей и освоить новые виды рукоделия могут гости фестиваля «Привет, Малыш!». О традиционных и прогрессивных методах воспитания расскажем в нашем репортаже.

Фестиваль «Привет, Малыш» проходит в Петербурге в 12-й раз. Это лекции и мастер-классы для молодых родителей и будущих мам и пап. Самые популярные темы: уход за новорожденными и подготовка к родам. При обилии информации в интернет сетях, для многих важно услышать мнение настоящих экспертов.

Елена Сусорова, Организатор фестиваля "Привет, Малыш!", главный редактор журнала «Мамин, Папин»:

"Тенденция - это очень осознанный подход. Это не значит, что я захожу в интернет и смотрю 10 сайтов, отказываюсь от форумов и интернета и ищу информацию только в проверенных источниках. Мы видим сейчас по лекциям, что более точечные и узкие запросы стали, приходят послушать не только об уходе за ребенком, а узнать, как это применимо именно к их ребенку."

Надежда Степанова – детский и семейный психолог. Читает лекции об индивидуальном подходе к воспитанию и гармонии в отношениях. У нее два сына с абсолютно непохожими характерами. Понять и принять это оказалось совсем не просто, и теперь Надежда делится своим опытом с другими.

Надежда Степанова, Детский и семейный психолог:

"Дети все индивидуальны, рождаются со своими характерами, темпераментами, одна система воспитания хороша для одного, старший флегматичный, а младший - ярко выраженный холерик."...

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Екатерина Горбачева и Павел Лекаторчук. Первый канал. Петербург

 

 
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