Стартовал прием заявлений на выплаты школьникам. Новые шатры для вакцинации. Город готовится к военно-морскому параду. На вопросы жителей о вакцинации ответил главный эпидемиолог Ленинградской области

22 июля, четверг, 14:34

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Пенсионный фонд с 16 августа начинает выплаты семьям с детьми школьного возраста. Это десять тысяч рублей к новому учебному году. Прием заявлений через портал Госуслуг уже начался. Большинство семей уже получили уведомления с портала о готовности заявления, автоматически сформированного по данным ведомств. Для оформления средств родителям остаётся проверить актуальность информации, изменить сведения, если в этом есть необходимость, и отправить заявление в Пенсионный фонд.

В Ленинградской области установлен особый противопожарный режим. И с начала особо пожароопасного сезона в регионе зафиксировали более четырех тысяч пожаров, из них больше трехсот - лесные. Сейчас температура воздуха снизилась, однако опасность сохраняется. Помимо аномальной жары причиной возгорания стали и нетипичные для северо-запада сухие грозы. Пожарным в борьбе с огнем помогают добровольцы и инициативные граждане. И сейчас ситуация под контролем.

Необычная конструкция появилась на ступеньках у центрального входа в парк 300-летия Петербурга. Это будущий шатер для вакцинации от коронавируса и первый в Петербурге. Открытие таких шатров поможет разгрузить существующие прививочные пункты и избежать длинных очередей. Всего в Петербурге работают сто сорок шесть пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, работают выездные прививочные бригады. Часть из них прививает в тридцати семи мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к основным.

Сегодня днем практически весь центр города, особенно набережные вдоль Невы, будут закрыты для движения транспорта. С девяти утра и до четырнадцати часов пройдет репетиция военно-морского парада. Так же центр города будет перекрыт и в воскресенье 25 июля - в день проведения главного военно-морского парада. С полным графиком закрытия улиц для движения автомашин можно ознакомиться на сайте Комитета по транспорту. Но уже известно, что на это время проезд по ЗСД от Екатерингофки до Богатырского проспекта будет бесплатным. Команда Первого готовится показать вам все самое интересное и во всех подробностях. Точки для камер — на кораблях, на суше и в воздухе выбраны так, чтобы зрелище получилось незабываемым.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург