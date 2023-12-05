Престиж петербургского образования. Какие профессии выбирают абитуриенты?

04 декабря, понедельник, 13:19

Для студентов Университета гражданской авиации такой тренажёр - обычная парта. Согласитесь, не так себе многие представляют получение высшего образования. Да, и вообще, сфера обучения в ВУЗах и колледжах далеко ушла от стереотипов десятилетней давности. Какой она стала и чем привлекает абитуриентов сегодня?

Как будут учить в России? Ответ на этот вопрос мы нашли на Международном научно-образовательном салоне. Подробности в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.