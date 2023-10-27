Премьеры в «Зазеркалье» и «Приюте комедианта», гастроли Московского губернского театра, выставка на Мойке, 104 и новое шоу Ледового театра

27 октября, пятница, 12:00

Обзор самых ярких событий культурной жизни города.

В театре "Зазеркалье" готовят премьеру мюзикла "Синяя птица" с участием Альберта Асадуллина.

В галерее "Мойка, 104" открылась выставка работ московских художников Елены Утенковой и Михаила Тихонова.

Московский губернский театр под руководством Сергея Безрукова привёз в Петербург в рамках "Больших гастролей" два спектакля.

Театр "Приют комедианта" представляет премьеру "Бесприданницы" режиссёра Александра Баргмана.

Ледовый театр под руководством Елены Бережной покажет премьеру шоу "Аладдин и Повелитель огня".

Подробности – Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.