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08 декабря, пятница, 11:00

Премьеры «Анюта» и «Дядюшкин сон», фестивали «Площадь искусств» и «Рождественский парад» и мультимедийное шоу на Дворцовой

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Обзор самых важных событий культурной жизни Петербурга

В Екатерининском собрании театр "АРТ" представляет премьеру спектакля "Дядюшкин сон" по одноимённому произведению Ф.М. Достоевского.

В Филармонии 14 декабря концертом Заслуженного коллектива России начинается зимний музыкальный фестиваль "Площадь искусств", в этом году посвящённый памяти Юрия Темирканова.

Мариинский театр подготовил премьеру балета "Анюта" в постановке Владимира Васильева.

В Доме актёра 9 декабря стартует 30-й международный театральный фестиваль "Рождественский парад".

Дворцовая площадь все выходные принимает финал всероссийского конкурса "Страна света" и мультимедийное световое шоу.

 

Подробности – Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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