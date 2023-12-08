Премьеры «Анюта» и «Дядюшкин сон», фестивали «Площадь искусств» и «Рождественский парад» и мультимедийное шоу на Дворцовой

Обзор самых важных событий культурной жизни Петербурга
В Екатерининском собрании театр "АРТ" представляет премьеру спектакля "Дядюшкин сон" по одноимённому произведению Ф.М. Достоевского.
В Филармонии 14 декабря концертом Заслуженного коллектива России начинается зимний музыкальный фестиваль "Площадь искусств", в этом году посвящённый памяти Юрия Темирканова.
Мариинский театр подготовил премьеру балета "Анюта" в постановке Владимира Васильева.
В Доме актёра 9 декабря стартует 30-й международный театральный фестиваль "Рождественский парад".
Дворцовая площадь все выходные принимает финал всероссийского конкурса "Страна света" и мультимедийное световое шоу.
Подробности – Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.