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28 апреля, пятница, 08:32

Премьера в Театре Ленсовета, выставка в центре Шемякина, восстановленные балеты в Театре Якобсона, биеннале в Академии Штиглица и концерт «Кино и джаз»

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Обзор событий культурной жизни Петербурга в ближайшие дни.

Театр имени Ленсовета представляет  "Обыкновенную историю" по роману А.И. Гончарова.

В Центре Михаила Шемякина открылась выставка к его 80-летию "Симфония цвета".

Театр балета имени Якобсона воссоздал балетные миниатюры в исторической постановке Леонида Якобсона – "Блестящий дивертисмент" покажут на сцене Эрмитажного театра.

Выставка-биеннале "Один квадратный метр" - работы преподавателей и студентов - открылась в Академии Штиглица.

Концерт цикла "Кино и джаз"  состоится во дворце Белосельских-Белозерских в исполнении Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра под управлением Александра Титова.

 

Подробнее – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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