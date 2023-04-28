Премьера в Театре Ленсовета, выставка в центре Шемякина, восстановленные балеты в Театре Якобсона, биеннале в Академии Штиглица и концерт «Кино и джаз»

28 апреля, пятница, 08:32

Обзор событий культурной жизни Петербурга в ближайшие дни.

Театр имени Ленсовета представляет "Обыкновенную историю" по роману А.И. Гончарова.

В Центре Михаила Шемякина открылась выставка к его 80-летию "Симфония цвета".

Театр балета имени Якобсона воссоздал балетные миниатюры в исторической постановке Леонида Якобсона – "Блестящий дивертисмент" покажут на сцене Эрмитажного театра.

Выставка-биеннале "Один квадратный метр" - работы преподавателей и студентов - открылась в Академии Штиглица.

Концерт цикла "Кино и джаз" состоится во дворце Белосельских-Белозерских в исполнении Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра под управлением Александра Титова.

Подробнее – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.