Премьера в Театре Ленсовета, выставка в центре Шемякина, восстановленные балеты в Театре Якобсона, биеннале в Академии Штиглица и концерт «Кино и джаз»

Обзор событий культурной жизни Петербурга в ближайшие дни.
Театр имени Ленсовета представляет "Обыкновенную историю" по роману А.И. Гончарова.
В Центре Михаила Шемякина открылась выставка к его 80-летию "Симфония цвета".
Театр балета имени Якобсона воссоздал балетные миниатюры в исторической постановке Леонида Якобсона – "Блестящий дивертисмент" покажут на сцене Эрмитажного театра.
Выставка-биеннале "Один квадратный метр" - работы преподавателей и студентов - открылась в Академии Штиглица.
Концерт цикла "Кино и джаз" состоится во дворце Белосельских-Белозерских в исполнении Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра под управлением Александра Титова.
Подробнее – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.