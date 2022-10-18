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18 октября, вторник, 12:21

Премьера в Михайловском театре. Новая версия «Дон Кихота» в постановке Начо Дуато

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«Идальго из Ла-Манчи» - так называется новый спектакль Михайловского театра. Балет «Дон Кихот» в постановке знаменитого хореографа Начо Дуато переносит зрителей в атмосферу испанской Кастилии.

Над спектаклем работала настоящая международная команда! Помимо Начо Дуато, образы Испании созавали художник-постановщик Джаффар Чалаби и художник по костюмам Ангелина Атлагич. На премьере побывал Первый канал.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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