Премьера в Михайловском театре. Новая версия «Дон Кихота» в постановке Начо Дуато

18 октября, вторник, 12:21

«Идальго из Ла-Манчи» - так называется новый спектакль Михайловского театра. Балет «Дон Кихот» в постановке знаменитого хореографа Начо Дуато переносит зрителей в атмосферу испанской Кастилии.

Над спектаклем работала настоящая международная команда! Помимо Начо Дуато, образы Испании созавали художник-постановщик Джаффар Чалаби и художник по костюмам Ангелина Атлагич. На премьере побывал Первый канал.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург