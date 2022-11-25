Премьера спектакля «Хроники Раздолбая», «Война и мир» в Мариинском, концерты Сергея Рахманинова в Филармонии, выставки Евгения Ромашко и Саши Соколовой

Дайджест самых ярких событий культурной жизни Петербурга
В театре "Балтийский дом" Игорь Коняев поставил спектакль по книге Павла Санаева "Хроники Раздолбая".
На сцене Мариинский-2 в субботу и воскресенье будет три показа спектакля "Война и мир" - это центральное событие годового марафона "Прокофьев в Мариинском".
Русский музей открыл в Мраморном дворце выставку пейзажных работ народного художника Евгения Ромашко.
В Филармонии знаменитый пианист Александр Гиндин и Академический симфонический оркестр под управлением Арсентия Ткаченко исполнят концерты Сергея Рахманинова.
В Эрарте можно увидеть солнечные работы московской художницы Саши Соколовой.
Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург