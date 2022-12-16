Мировая премьера оперы «Иван Грозный», выставка «Дом и семья» в Русском музее, реквием Козловского в базилике св. Екатерины и потерянные работы Михнова-Войтенко

16 декабря, пятница, 10:36

Обзор самых ярких событий культурной жизни Петербурга.

В корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка "Дом и семья. Картины мирной жизни". Это вторая часть диптиха "Художники о войне и мире".

Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" в выходные представит на суд публики оперу Ж. Бизе "Иван Грозный".

Вечером в базилике св. Екатерины прозвучит реквием Козловского впервые с 1798 года. Исполнят его Российский роговой оркестр, Симфонический оркестр Ленинградской области, сводный хор училища им. Н. А. Римского-Корсакова и хоровая коллегия Санкт-Петербурга.

В галерее DiDi можно увидеть картины легендарного художника ленинградского андеграунда Михнова-Войтенко. Долгое время эти работы хранились в Финляндии и выставлены впервые.

Абас Али-заде, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург