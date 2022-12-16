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16 декабря, пятница, 11:00

Премьера балета «Озорные частушки» к дню рождения композитора Родиона Щедрина

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Родион Щедрин - имя легендарное. 16 декабря композитору, ставшему олицетворением традиций русской культуры, исполнилось 90 лет.

Премьера балета "Озорные частушки" – это сценический подарок композитору от Театра балета имени Леонида Якобсона. Яркая постановка как нельзя лучше отражает напор музыки Родиона Щедрина и будет представлена 16 декабря на сцене Мариинского театра.

О том, как музыкальный мир и Мариинский театра, в репертуаре которого произведения Щедрина занимают ведущее место, отметит этот юбилей, - расскажем в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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