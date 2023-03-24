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24 марта, пятница, 09:30

Премьера балета «Дочь фараона», гастроли Театра имени А.С. Пушкина, выставка иллюстраций к Мандельштаму, балетный спектакль Сергея Полунина

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Обзор событий культурной жизни Петербурга в ближайшие дни.

Первая балетная премьера сезона в Мариинском театре – восстановленный спектакль Мариуса Петипа "Дочь фараона".

Два спектакля привёз петербуржцам Московский драматический театр имени А.С. Пушкина – "Влюблённый Шекспир" и "Вишнёвый сад".

В особняке Румянцева можно увидеть графические работы Екатерины Посецельской по стихотворениям О. Мандельштама.

Сергей Полунин представит в субботу в БКЗ "Октябрьский" свой новый балет "Мастер и Маргарита"

Подробнее – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

 
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