Премьера балета «Дочь фараона», гастроли Театра имени А.С. Пушкина, выставка иллюстраций к Мандельштаму, балетный спектакль Сергея Полунина

Обзор событий культурной жизни Петербурга в ближайшие дни.
Первая балетная премьера сезона в Мариинском театре – восстановленный спектакль Мариуса Петипа "Дочь фараона".
Два спектакля привёз петербуржцам Московский драматический театр имени А.С. Пушкина – "Влюблённый Шекспир" и "Вишнёвый сад".
В особняке Румянцева можно увидеть графические работы Екатерины Посецельской по стихотворениям О. Мандельштама.
Сергей Полунин представит в субботу в БКЗ "Октябрьский" свой новый балет "Мастер и Маргарита"
Подробнее – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.