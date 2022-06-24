Праздник «Алые паруса», выставка импрессионистов в Эрмитаже, концерт Симоны Кермес, премьера в «Балтийском Доме» и фотовыставка «Сердце Югры»

24 июня, пятница, 08:38

Самые яркие культурные события предстоящих выходных.

"Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина" – так называется новая масштабная выставка в Эрмитаже: 150 шедевров французской живописи из коллекции Щукина.

"Сумасшедшая королева барокко", носительница этого яркого титула, звезда современного вокального искусства, Симона Кермес выступит в Петербурге на концерте музыкального фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга".

"Невероятные приключения Петров Великих и прадеда Александра Пушкина в прошлом, настоящем и будущем" - новый спектакль Виктора Крамера в театре "Балтийский Дом".

Фотовыставка "Сердце Югры" в Этнографическом музее посвящена природе и быту народов Крайнего Севера.

Самое красивое событие периода белых ночей, традиционный праздник выпускников "Алые паруса", состоится 24 июня, в ночь с пятницы на субботу.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.