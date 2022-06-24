18:33 24 июня, пятница
RSS В избранное
24 июня, пятница, 08:38

Праздник «Алые паруса», выставка импрессионистов в Эрмитаже, концерт Симоны Кермес, премьера в «Балтийском Доме» и фотовыставка «Сердце Югры»

Версия для печати

Самые яркие культурные события предстоящих выходных.

"Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина" – так называется новая масштабная выставка в Эрмитаже: 150 шедевров французской живописи из коллекции Щукина.

"Сумасшедшая королева барокко", носительница этого яркого титула, звезда современного вокального искусства, Симона Кермес выступит в Петербурге на концерте музыкального фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга".

"Невероятные приключения Петров Великих и прадеда Александра Пушкина в прошлом, настоящем и будущем" - новый спектакль Виктора Крамера в театре "Балтийский Дом".

Фотовыставка "Сердце Югры" в Этнографическом музее посвящена природе и быту народов Крайнего Севера.

Самое красивое событие периода белых ночей, традиционный праздник выпускников "Алые паруса", состоится 24 июня, в ночь с пятницы на субботу.

 

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
Вчера, 12:03
В День памяти и скорби почтили память защитников Ленинграда. Приёмная кампания в колледжи. Проект "Увидеть внутри человека" в Главном штабе Эрмитажа

В День памяти и скорби почтили память ...

Обзор важных городских тем недели
Сегодня, 8:49
Эта история могла произойти только в Петербурге. «Зелёные берега» Геннадия Алексеева

Эта история могла произойти только в Петер...

В этом году отмечается 90 лет со дня рождения петербургского писателя Геннадия Алексеева
22 июня, 10:14
Сдать кровь, чтобы спасти жизнь!

Сдать кровь, чтобы спасти жизнь!

О развитии донорства в Петербурге

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72