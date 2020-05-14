Пожар в больнице Святого Георгия. В Петербурге создают базу доноров, перенесших коронавирус. В городе введен масочный режим. Пенсионный фонд разъяснил, как будет осуществлять выплаты на детей

14 мая, четверг, 12:10

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. Но сейчас в центре внимания эпидемия коронавирусной инфекции и предпринимаемые меры борьбы с ней.

В России завершился всеобщий режим нерабочих дней. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по коронавирусу 11 мая. Но пока это не значит, что мы возвращаемся к обычной жизни. Во-первых, входить в привычный ритм придется постепенно. Во-вторых, везде по-разному. Владимир Путин объявил о беспрецедентных мерах, адресованных людям и бизнесу. Выплаты на всех детей до 16 лет. Частичное списание налогов для полутора миллионов российских предприятий. И новые кредиты бизнесу на зарплату сотрудников.

Власти Петербурга продлили режим ограничений в городе до 31 мая. Кроме этого в городе введен обязательный масочный режим. В общественных местах, включая улицы, транспорт, такси и магазины необходимо использовать защитные маски и перчатки. Пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям будет выплачено по 800 рублей для их покупки. Приобрести индивидуальные разовые наборы можно в крупных торговых сетях, и в вестибюлях метрополитена. Средняя розничная цена за набор перчаток и маски – 40 рублей.

Причиной пожара в больнице Святого Георгия по предварительным данным стало короткое замыкание в аппарате ИВЛ. Напомним, возгорание произошло в реанимационной палате больницы. Возбуждено уголовное дело. Погибли пять пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Это не первый случай. Подобное случилось и в Москве. Данные аппараты сейчас запрещают в стране. Идет проверка. А отличившиеся при пожаре медики будут представлены к наградам.

Отделение Пенсионного фонда России по Петербургу и Ленинградской области приступило к выплате в размере пяти тысяч рублей на детей до трех лет всем гражданам страны. Напомним, это выплата происходит за апрель месяц. Единовременная выплата на каждого ребенка от 3 до 16 лет в размере десяти тысяч рублей будет произведена после 1 июня. Заявки на выплаты можно подать через портал Госуслуг, либо в личном кабинете Пенсионного фонда.

В Петербурге создают базу данных доноров, перенесших коронавирус. Если человек недавно переболел инфекцией, то он может сдать плазму на антитела. Врачам необходимо иметь плазму от переболевших. Возможно, она поможет в спасении новых пациентов. На данный момент ученые пытаются найти действенное лекарство от нового вируса, однако пока такой препарат не выявлен.

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.