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24 декабря, вторник, 13:53

Поющие ели. Или как сотворить музыкальный инструмент?

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В нашей стране намерены возродить производству музыкальных инструментов. Это отражено и в национальном проекте «Культура». Пожалуй, нет ничего сложного в том, чтобы собрать мастеров и построить фабрику. Проблема в сырье. Ведь далеко не из каждого дерева можно изготовить гитару. А чтобы вырастить вот такую резонансную ель, нужно минимум восемьдесят лет.

Секрет великого Страдивари и его знаменитых скрипок кроется, бесспорно, в умении мастера находить и использовать уникальную по своим свойствам резонансную древесину. Самой музыкальной – резонансной – породой специалисты считают ель. Но не любая ель может быть пригодной. Пятьдесят лет назад эти елки были специально посажены в Гатчинском лесничестве на территории бывшего опытного Сиверского лесхоза в качестве эксперимента. Сейчас за участком этого леса постоянно следит и ухаживает ученый лесовод Олег Антонов.

Суть выращивания "поющей ели" в обрезке сучьев. Каждые пять лет у молодых деревьев обрезаются ветки и сучки. Остается лишь верхняя крона. При своевременной обрезке ветвей, проводимой в комплексе с рубками ухода, увеличивается содержание высококачественной, бессучковой древесины, при распиловке которой повышается выход лучших сортов пиломатериалов.

Считается, что обрезка ветвей является классическим примером выгодности капиталовложений. Но бизнес не спешит вкладывать деньги в выращивание такого леса. Поскольку извлечь прибыль можно будет только через восемьдесят – сто лет.

Мастера гитар сегодня закупают резонансную ель в Европе. Именно из резонансной ели делается верхняя дека гитары. Виталий Пахомов подходит с особым вниманием к выбору резонансной древесины. Именно от правильности его выбора будет зависеть конечный звук, его сила, полнота, насыщенность. Ель должна быть без пороков и годичные слои одинаковой ширины. Естественная сушка дерева могла продолжаться десять и более лет.

Национальный проект "Культура" предусматривает, что государство поможет музыкальным школам и театрам в приобретении новых пианино и гитар. Вот только существует риск, что средства пойдут иностранным поставщикам: российских компаний, выпускающих музыкальные инструменты, крайне мало, и их возможностей может просто не хватить. Поэтому в Совете Федерации решили разработать меры поддержки для отечественных мастеров. Какими они будут пока не известно. Страна, некогда являющаяся лидером производства музыкальных инструментов, в последние годы стала аутсайдером. Даже дерево мастера вынуждены покупать за рубежом.

Запасы резонансной ели быстро сокращаются и в России, и за рубежом. Чиновникам лесохозяйственной отрасли есть о чем задуматься. Сохранить для потомков уникальный дар лесов - резонансную древесину, чтобы будущие мастера могли превзойти своих предшественников, создавая удивительные музыкальные инструменты, звучанием которых будут восторгаться миллионы – глобальная задача. Решаемая. Опыт и разработки наших лесоводов – уникальные.

Игорь Цыжонов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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