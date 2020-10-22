Поваренная книга 17 века, первая иллюстрированная газета России, блокадные листовки - Российская национальная библиотека сохраняет не только книги, а историю, культуру и традиции

У многих французских домохозяек и поваров 17 века всегда была под рукой вот эта книга - сборник рецептов с подробными инструкциями. Сейчас "Патисье Франсе" или "Французский пирожник" - библиографическая редкость и хранится в отделе редких книг Российской национальной библиотеки. О раритетных изданиях и людях, которые помогают сохранить историю для потомков, расскажем на Первом канале.

На этих полках книги, которым 200, 300, 500 и более лет. В отделе редких книг хранятся удивительные издания: альбом, который держала в руках сама Екатерина Вторая, учебник, по которому изучали историю несколько поколений царских детей. Вот, к примеру, книга из библиотеки Романовых, напечатанная на шелке — дар императрице Марии Федоровне от французских союзников.

Геннадий Фафурин, Старший научный сотрудник отдела редких книг РНБ:

"Это страницы, на которых вышита поэма.... "

Старший научный сотрудник отдела - Геннадий Александрович Фафурин — пришел сюда работать по зову сердца. По первому образованию он инженер вентиляционных систем. Отучившись в Пензе, он переехал в Петербург и попал в хорошую компанию. История и литература увлекли молодого инженера настолько, что он закончил исторический факультет и сменил профессию.

Геннадий Фафурин, Старший научный сотрудник отдела редких книг РНБ:

"Пришел на работу в библиотеку Академии наук, там руководил легендарной кочегаркой..."

В Публичке Геннадий Фафурин служит уже 25 лет. Хранит для вечности самые разные "документы эпохи", среди них могут быть и старинные библии, и сборники рецептов. Так, "Французский пирожник" рассказывает, что ели в 17 веке.

Геннадий Фафурин,Старший научный сотрудник отдела редких книг РНБ:

"Как приготовить итальянскую пасту, сделать салат из овощей...."

Рецепты приготовления чая и кофе из желудей и чай из трав Ленинградской области, 1942 года издания, хранятся в блокадной коллекции библиотеки. Ее хранительница сама была свидетельницей тех страшных лет.

Галина Салынина, Главный библиотекарь Русского книжного фонда РНБ, житель блокадного Ленинграда:

"Когда началась война, мне было 5 лет, мы жили в Парголово..."

Г алина Алексеевна Салынина недавно отметила 65-летний юбилей работы в библиотеке. Она главный библиотекарь Русского книжного фонда , и продолжает трудиться по сей день — просто не может жить без работы. В Публичке работала еще ее мама, которая во время блокады была вынуждена оставить службу. Но сумела привить любовь к чтению и интерес к профессии своей дочери.

Галина Салынина, Главный библиотекарь Русского книжного фонда РНБ, житель блокадного Ленинграда:

"Я помню, это было 17 июня 1955 года... "

В блокадную коллекцию входят изданные во время блокады книги, афиши, листовки и продуктовые карточки. История этого собрания переплетается с историей семьи самой ее хранительницы.

Уникальную информацию и о далеком, и о недавнем прошлом можно найти в отделе газет. Самая старая газета в фондах – "Санкт-Петербургские ведомости" 1728 года. Тогда новости публиковались с задержкой примерно в месяц. Со временем сообщения становились оперативнее и дополнялись иллюстрациями.

Антон Решетов, Главный библиотекарь отдела газет РНБ:

" Вот, например, вы читаете статью.. "

Многие дореволюционные издания уже можно найти в оцифрованном виде. А современные статьи, которые мы часто читаем в интернете, хранятся в бумажном – в архивы библиотеки попадает все, что выходит в печать в России тиражом более тысячи экземпляров. Иногда в отдел газет читателей приводит интерес к истории своих предков.

Антон Решетов, Главный библиотекарь отдела газет РНБ :

"В Советском Союзе практически у каждого завода была своя газета..."

В этом году Российской национальной библиотеке исполнилось 225 лет. Все эти годы она была хранилищем не только книг, а культуры, истории и традиций - в первую очередь благодаря людям, которые здесь работают.