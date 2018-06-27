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27 июня, среда, 16:17

Популяризация науки по-новому

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Настоящий ученый - это не отшельник в своей лаборатории, это человек, который может на примере знакомства с девушкой рассказать о технологии получения грантов или записать юмористический стэнд-ап о нанофотонике. За подобные успехи в области популяризации науки университет ИТМО в этом году удостоился гран-при Всероссийской премии «Коммуникационная лаборатория». О научной магии подробнее.

 
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