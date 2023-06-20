Пони для работы в шахте и тяжеловозы для психологической разгрузки: об удивительных лошадях на международной выставке «Иппосфера»

20 июня, вторник, 10:23

Это семья мини-шетти, и кажется, что они созданы специально для тех, кто боится больших лошадей. Мини-шетти и правда очень дружелюбные. Но на самом деле изначально породу вывели для того, чтобы они вывозили уголь из шахт! Об этих и других благородных, преданных и очень красивых животных, представленных на международной выставке "Иппосфера".

Здесь проходили соревнования, встречи, дискуссии — для профессионалов, и яркие шоу-программы, неформальное общение с лошадьми и их владельцами . Все подробности в нашем репортаже.

Виктория Федорова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.