Помощь женщинам в кризисных ситуациях. Безналичный расчет в транспорте. Петербургские розовый блинчики. "Ночлежка" открывает ресторан

03 марта, четверг, 16:31

Всемирный день НКО отмечается на этой неделе. О том, как сотрудники так называемого «третьего сектора» поддерживают петербуржцев в самых трудных жизненных ситуациях.

Кризисный центр для женщин ИНГО - одна из старейших НКО Петербурга и первая организация в России, созданная для помощи женщинам, пострадавшим от физического и сексуализированного насилия, работает 30 лет. Неизменным остается одно: 8 марта, да любые праздники, или экономические сложности – время, когда возрастает количество обращений от пострадавших. Для них в центре ежедневно работает телефон доверия и онлайн приемная на сайте. Оказывается психологическая и юридическая помощь и в случае угрозы для жизни, подыскивается временное убежище. А в этом году для всех, кто хочет помогать центру в качестве волонтера, открылась "Школа осведомленных о домашнем насилии".

Пассажиры наземного транспорта больше не смогут оплачивать проезд наличными на месте. Кондукторов упразднят, бумажные билеты заменит ПБШК - проездной билет с двухмерным штрих-кодом. Приобретается заранее, действует в течение трех дней после покупки. В транспорте его нужно погасить на валидаторе. Купить билеты можно будет в кассах метро и специальных пунктах. По-прежнему, актуальны подорожники и оплата по банковским картам, а штраф за безбилетный проезд увеличится до 2.5 тысяч рублей.

В Петербурге всё особенное. Даже блины и те – розовые. Именно такие на масленичной недели можно будет попробовать более чем в 10 ресторанах Северной столицы, участвующих в проекте "Петербургский завтрак". Блюдо, разумеется, с историей и с секретом.

Это еще не всё: вскоре Академическая капелла запишет специальный музыкальный лист, состоящий из русской классической музыки, которая будет сопровождать петербургские завтраки. Чтобы гости города уже наверняка не смогли забыть волшебной масленицы и захотели вернуться.

На масленичной неделе угощаться блинами будут и жители петербургской "Ночлежки". Это уже традиция: петербуржцы выпекают и приносят солнечное лакомство тем, кто лишен домашнего крова. А через две недели петербургская "Ночлежка" сама откроет ресторан – уютное заведение с вкусной едой для горожан и место, где в качестве поваров, официантов и барменов смогут стажироваться жители "Ночлежки", а после устраиваться на работу в заведения общепита.

Сотрудники "Ночлежки" признаются: мест в трех приютах и двух пунктах обогрева не хватает. Нужны медикаменты, средства гигиены, еда, особенно длительного хранения и одежда. "Ночлежка", на 70 процентов существующая на пожертвования, может и дальше существовать только благодаря петербуржцам, которые хотят и умеют помогать.

Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.