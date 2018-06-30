Пол века на сцене - юбилей отмечает блистательная Валентина Панина

29 июня, пятница, 11:03

50 лет на сцене и 30 лет в театре имени Комиссаржевской. Сразу два творческих юбилея отмечает Заслуженная артистка России Валентина Панина. Она сыграла десятки ролей в театре и кино, а в сегодняшнем спектакле "Прикинь, что ты Бог" предстаёт и в качестве артистки, и в качестве зрителя. О блистательной актрисе расскажем в нашем репортаже.