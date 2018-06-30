50 лет на сцене и 30 лет в театре имени Комиссаржевской. Сразу два творческих юбилея отмечает Заслуженная артистка России Валентина Панина. Она сыграла десятки ролей в театре и кино, а в сегодняшнем спектакле "Прикинь, что ты Бог" предстаёт и в качестве артистки, и в качестве зрителя. О блистательной актрисе расскажем в нашем репортаже.
29 июня, пятница, 11:03
Пол века на сцене - юбилей отмечает блистательная Валентина Панина
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Тема недели
Популярное
26 июня, 12:49
Ткани как искусство
Одежда, рожденная из синтезов - искусства, текстиля и моды.
27 июня, 16:17
Популяризация науки по-новому
Популяризация науки - о сложном на простом языке.
26 июня, 13:56
На неделю Летний сад превратили в цветочную ...
Летний сад всего на неделю превратили в цветочную ассамблею. Это отсылает посетителей в Петровские времена, когда праздники проводили в парках в окружении большого количества растений. В этом году