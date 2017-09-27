Покоритель Арктики: "Сибирь" преодолеет океанские льды

27 сентября, среда, 13:47

Первый в серии атомный ледокол «Сибирь» спустили на воду в Петербурге. На стапелях Балтийского его заложили полтора года назад. Теперь строительство продолжится наплаву и завершится осенью 2020 года. По контракту Балтийский завод должен построить 3 ледокола этого проекта: «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Церемония спуска на воду атомного ледокола «Сибирь» воспринималась как праздник: на него пришли смотреть сотни людей всех возрастов — от совсем маленьких детей с родителями до людей преклонного возраста. Здесь и судостроители, и просто горожане, и чиновники, отвечающие за ход строительства ледоколов. Судостроители свято чтут традиции еще петровской эпохи. Бутылку о борт корабля доверили разбить Председателю Счетной палаты страны Татьяне Голиковой.

Татьяна Голикова, председатель Счетной палаты РФ: "Я здесь выступаю в некотором смысле в двух качествах. Я крестная мама этого корабля. Это очень почетно. Значит, я несу полную ответственность за дальнейшую его полную достройку и спуск на воду, и функционирование его уже как универсального атомного ледокола. С другой стороны, я с полной ответственностью говорю о том, что государственные ресурсы, которые тратятся на этот проект, они использованы именно с этими целями, ради которых они выделяются. Это достаточно большие, серьезные деньги".

И вот этот долгожданный момент – итог многолетнего труда инженеров и судостроителей. Сотрудники завода перерезают так называемый задержник, и многотонное судно устремляется в воду.По целому ряду характеристик аналогов этому ледоколу нет, и никогда не было. Пока это только корпус. Судно поставят «к стенке» и продолжат строительство. Уже в скором будущем оно будет оснащено самой современной техникой и двумя мощными реакторами. Тем самым «Сибирь» сможет проламывать океанские льды, чтобы торговые пути в Заполярье никогда не замирали.

Алексей Лихачев, генеральный директор «Росатома»: "В нашем понимании в модели 25-30 года кратно возрастет экспорт углеводородов по Северному морскому пути. И мы подходим к необходимости реализовать, наверное, самую сокровенную мечту всех русских моряков – круглогодично использовать Северный морской путь. Это экономически выгодно и оправдано. И это может дать дополнительные компетенции России для привлечения неких грузопотоков Суэцкого канала. Это большие деньги, это серьезная большая работа".

Несмотря на торжественный спуск на воду корпуса ледокола, работа в цехах Балтийского завода не прекращается ни на минуту. Рабочие собирают элементы надпалубных сооружений, которые в ближайшее время будут установлены на «Сибири».

Андрей Гуляев, мастер участка плоских секций: "Работа есть работа. План никто не отменял. Приходится работать. Как обычный рабочий день.

По такому же принципу строится и головной ледокол «Арктика». Его судостроители сдадут первым. Кодовый номер проекта, по которому возводятся ледоколы 22220. И основное ноу-хау – двойной корпус. Внешний — усиленный и внутренний — легкий. Между ними закачивается вода, судно тяжелеет и может крошить лед толщиной до трех метров. А на мелководье воду сливают, и он уже может пройти по устьям полярных рек".

Вадим Голованов, главный строитель ледокола «Арктика»: "Мощность данного ледокола превосходит все построенные предыдущие. У него текующая расчетная мощность 60 МВт на гребных валах. Т.е. три главных электродвигателя по 20 МВт., что само по себе впечатляет. Впечатляют и размеры и требования к оборудованию жилых зон. Экипаж будет размещен в отдельных одноместных каютах, которые будут оборудованы либо душевой кабиной, либо ванной".

Как говорят специалисты, это революция, технический прорыв в судостроении, учитывая экологическую безопасность ледоколов этого типа.

Алексей Рахманов, Президент Объединенной судостроительной корпорации: "В этом ледоколе общее количество российских комплектующих приближается к 90%. то есть это на самом деле яркий пример, каким образом импортозамещение в гражданском судостроении дает нам результат".

Именно на Балтийском заводе на этих стапелях в 70-х годах прошлого века были построены предыдущие арктические гиганты. Первый в мире атомный ледокол «Ленин». «Арктика» — первое судно, достигшее Северного полюса. «Сибирь» — впервые обеспечивавшая круглогодичную навигацию на Северном морском пути. И вот спустя почти 40 лет здесь строят новую «Арктику», новый «Урал» и новую «Сибирь».

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Дарья Варновская. Павел Лекаторчук. Первый канал. Петербург.