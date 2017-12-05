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05 декабря, вторник, 11:32

Поисковые отряды и их помощь

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По статистике поисковых отрядов, в России за 2017  год потерялось 8609 человек, из них найдено живыми 6469. В Петербурге результативную систему поиска людей сформировали волонтерские поисковые отряды. 

Василию 21 год но, чтобы уметь назвать свой город, имя и адрес, ему приходится много работать с мамой  Еленой Охонской, побеждая диагноз «аутизм». Ради сына Елена изучила метод прикладного анализа поведения и с его помощью помогает другим детям. Этой осенью помощь понадобилась ей: по дороге в Казанский собор Вася потерялся.                                                                                                                             

Елена Охонская, мама Василия: "Получилось так, что мы спустились в метро Гражданский проспект,  и я шагнула, а он нет. И дверь закрылась между нами.  Я поднялась на пост полиции и попросила, чтобы они мне помогли его задержать, пока он в метро.  Можно было по записи увидеть, куда он направился, чтобы локализовать поиск. Почему-то сотрудник милиции  отвечала мне,  что отсюда она не может посмотреть и отслеживать его, что даже не может заявление принять от нас".         

Василий потерялся в половину второго, но, чтобы поиски начались, Елене пришлось до восьми вечера путешествовать от одной инстанции к другой, заполняя анкеты,  оставляя отдельные заявления с просьбой о поиске сына, в метро и в городе. В 8 часов друзья прислали Лене телефон поискового отряда «Лиза Алерт».                

Никита Илющенков, старший поисковой группы отряда «Лиза Алерт»: "В случае с Васей заявке  был присвоен статус «Срочное». В 8 вечера  заявка поступила, в 10.30 штаб уже  вовсю работал, поиск завершился через несколько часов, параллельно есть невидимая группа информаторов и людей, которые прозванивают больницы и центры, где может оказаться «потеряшка». В этой ситуации они и сработали".                                           

 Анастасия Тамило, Екатерина Горбачева, Максим Беляев, Владимир Пивнев, Первый канал - Петербург.

 
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