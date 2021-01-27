Поэзия блокадного Ленинграда - духовное подспорье и надежда на жизнь

27 января, среда, 12:24

У Ольги Берггольц - поэтессы, музы блокадного Ленинграда были ангелы-хранители. Именно они, вероятно, помогли ей не только выжить, но написать удивительные стихи, которые поднимали дух ленинградцев в самое трудное для города и страны время. Судьба Берггольц сама - как высокая поэзия, о ней пишут книги, ставят театральные постановки, рассказывают в музеях, а мы поговорим о поэзии блокадного Ленинграда.

Стихотворение Ольги Берггольц Настя Морозова выбрала сама. Ученица 33-ей школы-интерната для слабослышащих детей предложила записать цикл стихов о блокаде на русском жестовом языке. Так родился проект "Память – наша совесть". Девять подростков перевели на язык жестов стихи блокадных поэтов - Ахматовой, Алигер, Воронова и прочитали их в памятных местах города.

Евгения, режиссер-постановщик:

"У ребят очень расширилось понимание того, как город жил в блокаду. Мы оказались здесь - на Соляном переулке, в детском доме, который работал в блокаду, в ботаническом саду, который работал в блокаду".

Настя записала стихи Ольги Берггольц в Музее обороны и блокады Ленинграда, на выставке "От сердца к сердцу: сестры Берггольц". К 110-ти летию поэтессы впервые экспонируются: икона "Ангел Благое Молчание", которой посвящено одно из стихотворений Ольги, ее пишущая машинка, детские дневники, фотографии сестер. Всё это передано потомками Марии Федоровны - сестры и настоящего ангела-хранителя Ленинградской музы.

Анна Загребнева, художественный руководитель "Театра драмы Ольги Берггольц" при Музее обороны и блокады г. Ленинграда:

"Она два раза ей спасала жизнь: в 39-ом, когда ее в первый раз посадили за участие в заговоре Кирова, второй раз в 42-ом, когда после смерти мужа она решила умереть. Мария Федоровна приехала, схватила ее и на машинах увезла в Москву, где она полечилась и через 2 месяца опять вернулась в блокадный Ленинград. Третий раз она спасла ее в глобальном смысле: в 75 году Ольга уходит и начинается охота за ее дневниками. Мария Федоровна приложила все усилия, чтобы их сохранить и рассказать всем, кто она и кем была на самом деле".

Ольга потеряла четырех детей – двоих после избиений в тюрьмах, где оказалась по навету во время репрессий. "Ленинградская Мадонной" она стала для всех детей блокады: ее голос звучал из радиоточек, а стихи печатали типографии. Все 900 дней работали книжные магазины, библиотеки. В этом году 25-ти летие отметила библиотека "Музей книги блокадного Ленинграда", где хранятся книги, которые поддерживали ленинградцев, среди них много поэзии.

Софья Колосова, главный библиотекарь, создатель библиотеки "Музей книги блокадного Ленинграда":

"Конечно, Симонов, Тихонов, Дудин и, безусловно, Ольга Берггольц и по радио, и в печатном виде: радио работало не все время, и если радио называли пульсом жизни, то книга была хлебом. Союз того и другого был важен. Во время блокады у нас в городе появился первый радиоспектакль".

Елена Сергеевна Тихомирова начала учиться читать во время блокады: ей было 7 лет, когда мама умерла и девочка попала в детский дом, где ее нашел папа. В самое прозаическое и трудное время семью всегда поддерживали стихи.

Елена Тихомирова, председатель СПб общественной организации Жители блокадного Ленинграда:

"У нас очень любили Тютчева, меньше Пушкина, а больше Лермонтова в доме любили. И я так. А с войной связаны стихи Ольги Берггольц - "О дорогая дальняя, разорвано блокадное кольцо" – из серии писем на Каму. Мы были все под влиянием разорванного кольца, сильная радость и сопереживание".

Актриса Анна Загребнева стала инициатором создания театра драмы Ольги Берггольц. Ее единственная пьеса "Они жили в Ленинграде", написана в 42-ом о том, как в самые трудные блокадные месяцы молодежь создавала бытовые отряды, спасавшие ленинградцев.

Анна Загребнева, художественный руководитель "Театра драмы Ольги Берггольц" при Музее обороны и блокады г. Ленинграда:

"Они были очень счастливые. Там есть фраза, которую говорит главный герой: "Да, трудно нам, девушки, но, все-таки, мы такие счастливые, что так можем". Пьеса поставлена по основному закону, что они счастливы. Они друг в друга влюбляются, там целое общежитие - Леля любит Петю, Петя Наташу, Наташа Женю. Один человек, который смотрел, творческий работник говорит: "У вас тут целая блокадная Санта-Барбара. Мы ставим об отношениях и о том, как они смогли выжить. Только за счет любви и поддержки друг друга".

Сегодня - в день снятия блокады и завтра - театр драмы Ольги Берггольц сыграет спектакль "Рождены в Ленинграде" - в Главном павильоне парка Победы, филиале Музея обороны и блокады.

Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Ангелина Веденская. Первый канал. Петербург.